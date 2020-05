VIDEO. « On n’a plus de clients mais on reçoit des factures tous les jours », témoigne une restauratrice

« En un mois, j’ai à peine eu le temps de me faire connaître« , regrette Sara-Li. La restauratrice venait d’ouvrir son restaurant quand elle a été tout de suite contrainte de le fermer avec les mesures de confinement. Pour elle, « le temps s’est arrêté« .

En plus des contraintes inhérentes au confinement, Sara-Li devait déjà faire face aux aléas liés à l’ouverture récente de son établissement : « J’avais déjà une trésorerie très fragilisée qui me permettait évidemment de tenir, mais avec ce qu’il s’est passé, concrètement, je n’ai plus rien. » Aujourd’hui, elle ne voit qu’une solution : faire un nouveau prêt bancaire en plus de celui déjà effectué auparavant. En effet, si le restaurant est fermé et ne fait aucune rentrée d’argent, cela n’empêche pas les factures de tomber. « On a plus de clients depuis un mois et demi mais par contre on reçoit des factures tous les jours, toute la journée« , déplore-t-elle.

Sara-Li se prépare à rouvrir son restaurant quand les autorités le permettront. Mais la cheffe d’entreprise est consciente qu’elle va devoir s’adapter. « Ce qui est dur, c’est qu’on va devoir recommencer à zéro« , souffle-t-elle. Organisation du restaurant, modèle économique… Tout va devoir être repensé. Sara-Li espère ainsi pouvoir maintenir son activité grâce à de nouveaux services comme le « click and collect ». « C’est des commandes en avance, avec des créneaux de récupération, ça évite la queue devant le restaurant, ça permet de respecter la distanciation sociale« , explique-t-elle.