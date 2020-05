posez vos questions sur le coronavirus et la levée du confinement

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Akraid ! Difficile de vous répondre avec certitude, car il n’y a « pas de liste fermée » des « motifs impérieux » (nécessaires pour se déplacer à plus de 100 km), a reconnu dimanche Christophe Castaner. Interrogé par franceinfo sur ce que constituait un « motif impérieux », la police nationale a répondu qu’il s’agissait « des déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause« . Prévenir la perte d’une année universitaire me semble remplir ces conditions. La nouvelle attestation de déplacement n’étant pas sortie, je ne peux pour l’instant vous dire quelle case conviendra à ce cas, mais en tout état de cause je conseille à votre compagne de se munir du mail évoqué.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour, ma compagne est étudiante sur Paris et nous nous sommes confinés sur Bordeaux. Le problème étant qu’elle doit retourner sur Paris afin de récupérer un document qu’elle doit absolument transmettre à sa faculté sous peine de voir son année invalidée. Sous quel motif de l’attestation de déplacement peut elle justifier ce déplacement ? Le mail du professeur indiquant la date et le caractère obligatoire de la transmission de ce document est il un justificatif suffisant en complément de l’attestation ?

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Laetitia, pour ce qui est de l’organisation des vacances, « nous donnons rendez-vous aux Français comme aux professionnels fin mai », a prévenu mercredi sur franceinfo, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État au Tourisme. Pourquoi ? « Parce qu’on a besoin d’avoir ce recul sur 15-20 jours de la première phase de déconfinement qui commence le 11 mai, voir comment se comporte le virus, parce que nous ne voulons faire prendre de risques à personne ». Encore un peu de patience !

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour. Je tente désespérément d’avoir une petite réponse concernant les déplacements possibles pour les vacances d’été. J’ai bien compris qu’il n’était pas possible de voyager à l’étranger mais quand est il à l’intérieur du pays ? J’habite Lorient et je voudrais passer mes vacances ans le Var. Puis je réserver dans un camping varois dès maintenant svp ? Bon courage

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Attention @Violette, ce qui est interdit, c’est de parcourir plus de 100 km pour amener vos enfants chez vos parents afin qu’ils les gardent ! En revanche, si vos enfants sont déjà chez vos parents, et que vous souhaitez rentrer seule à votre domicile à plus de 100 km en raison d’un « motif impérieux » (comme la reprise de votre travail), rien ne vous l’interdit.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour Mathilde, mais alors cela veut dire qu’en juin lorque je vais devoir revenir à Paris, je ne pourrai pas laisser mes enfants à mes parents, alors qu’ils sont a Toulouse, en zone verte , dans une maison, avec une piscine. Je vais devoir les ramener à Paris avec moi, sachant qu’il n’y a pas de place pour eux à l’ecole ( ou il y aura au mieux une garderie 1 jour par semaine) , qu’ils devront rester enfermés dans notre petit appartement parisiens, et moi télétravailler ?

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Cecile38, le cas de figure que vous évoquez a été cité par Edouard Philippe jeudi dernier comme n’étant pas un « motif impérieux ». « Faire plus de 100 km pour amener les enfants chez les grands-parents ne pourra pas être admis », a ainsi dit le Premier ministre.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour, est-ce que la garde des petits enfants par les grands parents à plus de 100km est possible ?

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Poumie, il n’a jamais été interdit, même en période de confinement, d’être à plusieurs dans une voiture, comme nous vous l’indiquions ici. Néanmoins, il faut, comme partout, respecter les gestes barrières. Pas question d’occuper tous les sièges, donc ! Par ailleurs, s’il s’agit d’un déplacement à plus de 100 km, chaque passager devra être muni de son attestation de déplacement pour « motif impérieux ». Si c’est un déplacement plus court, n’oubliez pas votre justificatif de domicile.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour ! A t on le droit de voyager à 2 ou 3 en voiture ? Merci

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Juju, si vous devez absolument vous déplacer pour venir en aide à votre maman, cela constitue effectivement un « motif impérieux », comme nous l’indiquons dans cet article. En revanche, si vous souhaitez « simplement » la revoir, alors qu’elle habite à plus de 100 km de chez vous, il vous faudra pour l’instant patienter, j’en suis désolée.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour puis-je faire 190 kilomètres pour motif impérieux car j’ai ma maman qui vie à 190 kilomètres et j’aimerai bien la voir merci

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Dom, vous pouvez vous déplacez librement et sans attestation dans un rayon de 100 km (à vol d’oiseau) autour de votre domicile, y compris si cela revient à sortir de votre département. Ce déplacement est sans limite de distance à l’intérieur de votre département. Pour les déplacements de plus de 100 km qui sortiraient de votre département, vous devrez, dès la promulgation de la loi d’état d’urgence sanitaire (prévue ce soir), disposer d’une attestation (qui n’est pas encore parue sur le site du ministère de l’Intérieur) indiquant le « motif impérieux » (familial ou professionnel) justifiant ce déplacement.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS bonjour, pouvez vous confirmer si la limite des 100 km est limitée a l’interieur de son departement ou peut on changer de departement, merci

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @Grands-parents impatients. Comme je vous comprends ! Il vous est tout à fait possible de recevoir chez vous votre famille, dans la limite de 10 personnes maximum présentes. En revanche, il faudra continuer à appliquer la distanciation sociale, a demandé le ministre de l’Intérieur. Même en ayant respecté le confinement, vous ou vos proches avez pu être contaminés, sans forcément montrer de symptômes. Pas question, donc, de grandes embrassades pour ces retrouvailles.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour et merci pour votre travail. Nous avons envie mon mari et moi de recevoir ma fille son copain et leurs enfants le we prochain. Pensez vous que nous devrons porter un masque et ne pas nous embrasser pour nos retrouvailles ? Nous avons tous respecté le confinement

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour @poney. La ville de Paris propose effectivement à chaque habitant de plus de 11 ans de retirer gratuitement un masque en tissu en pharmacie. Si une liste de ces pharmacies n’est pas disponible, c’est parce que celle-ci est interdite. « Il ne nous est pas autorisé d’établir une liste des pharmacies volontaires ni d’afficher sur les vitrines des pharmacies celles qui le sont, car la sollicitation de clientèle, conformément au Code de la santé publique, est contraire à la dignité de la profession de pharmaciens et considérée comme un acte de concurrence déloyale », précise le site de la ville. Ce dernier vous conseille donc de vous rendre dans votre pharmacie habituelle, estimant que « la grande majorité des 906 pharmacies parisiennes participent à la distribution des masques ».

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour, j’ai rempli le formulaire de la ville de Paris pour obtenir un masque et ai obtenu un bon mais impossible de savoir dans quelle pharmacie le chercher ! La mairie parle bien de pharmacies partenaires, mais le listing est introuvable… un ami a parlé à son pharmacien local ce matin qui ne semblait même pas au courant du dispositif… des infos ? Merci !

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour , non, c’est illégal ! « Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail », détaille le ministère du Travail sur son site. Mais c’est évidemment également valable pour le travail en présentiel. « Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives », ajoute le ministère du Travail.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour FranceInfo ! Voici une question que je me pose depuis ce matin. Mon employeur me demande de reprendre le travail aujourd’hui à temps plein, mais il veut continuer de me payer en chômage partiel via le dispositif de l’Etat, jusqu’à la fin mai. Est-ce légal ? Je précise que je n’ai pas travaillé depuis le 1er avril et était donc en chômage partiel depuis cette date.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Ailleurs, d’autres foyers de contamination apparaissent de nouveau, même s’ils sont pour l’instant limités. La ville de chinoise de Wuhan, où le virus avait commencé à frapper, a annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d’un mois de répit. En Corée du Sud, Séoul a dû de son côté ordonner la fermeture des bars et des discothèques, après de nouveaux cas de Covid-19 liés à un homme de 29 ans testé positif après avoir fréquenté début mai cinq clubs et bars d’un des quartiers branchés de la capitale. Ce nouveau foyer « fait prendre conscience que ce genre de situation peut se présenter n’importe quand », a souligné dimanche le président sud-coréen, Moon Jae-in.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Mais il est tôt pour être définitif. L’Allemagne, dont le déconfinement progressif depuis le 20 avril était annoncé comme réussi, a ainsi vu le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants être franchi dans trois cantons. Et son taux dit de « reproduction » (qui mesure la moyenne de gens qu’une personne atteinte du Covid-19 va à son tour contaminer) est passé de 0,7 à plus de 1 en quelques jours seulement. Les autorités ont indiqué qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions, mais que les chiffres d’infections allaient « devoir être surveillés de très près dans les prochains jours ».

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour , chez certains de nos voisins européens, comme l’Autriche ou le Danemark, la levée progressive du confinement depuis la mi-avril ne semble pas avoir entraîné de seconde vague, le nombre de contaminations journalières recensées étant en baisse.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS On nous parle de CLUSTERS en France en Allemagne et ailleurs… QUELLE est la situation en Europe dans les pays qui ont deconfine il y a une ou plusieurs semaines ? MERCI !

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour à tous les deux et merci de votre question. Si vous êtes resté sur votre lieu de confinement, et que ce dernier n’est pas votre domicile, vous devez vous munir d’une « attestation d’hébergement » réalisée par la personne qui vous accueille ou vous loue le bien dans lequel vous résidez, indique la police nationale à franceinfo. Ce document doit décliner l’identité de cette personne, ainsi que la vôtre. N’oubliez pas non plus de toujours vous munir de votre pièce d’identité.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Comment avoir un justificatif de « lieu de confinement » si on n’est pas confiné à son domicile pour justifier un trajet de moins de 100km de son lieu de confinement ?

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour, comment pourra-t-on justifier son adresse, en cas de contrôle, à partir de lundi si on habite temporairement ailleurs que chez soi ?Nous sommes chez mes beaux-parents à plus de 100km de notre domicile et ne rentrerons pas tout de suite chez nous.Merci.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour @Alex. Vous ne pouvez rentrer en métropole que si vous pouvez justifier d’un « motif impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel ». Le fait de vouloir regagner son domicile, sans autre motif (reprendre le travail, remettre ses enfants à l’école, prendre soin d’un proche vulnérable…) ne constitue pas à lui seul un de ces motifs. Notez qu’à votre arrivée en métropole, vous n’aurez pas à effectuer de quatorzaine.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour, actuellement à La Réunion en confinement puis-je enfin rentrer en métropole où je réside ?Bonne journée

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour @Sbu, dans son avis relatif au lavage des masques en tissu, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ne recommande que le lavage en machine à 60°C. Pour être certain d’être protégé correctement, je vous recommande donc de préférer les masques en papier jetables, qui n’ont pas besoin d’être lavés. Sachez que les bons conseils pour entretenir vos masques en tissu sont disponibles dans cet article. Vous y apprendrez par exemple qu’il n’est pas recommandé de passer son masque au four à micro-ondes. Le fer à repasser à vapeur ou le sèche-cheveux ne remplacent pas davantage le lavage. Enfin, il est absolument déconseillé d’utiliser de la javel ou de l’alcool pour désinfecter un masque.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour, comment laver son masque quand on n’a pas de machine ?

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Comme @Lucie, le cas des étudiants rentrés chez leurs parents (à plus de 100 km de leur résidence) durant le confinement interpelle nombreux d’entre vous, ce matin. Mais le fait de regagner son domicile ne constitue pas un « motif impérieux » en soi, indique la police nationale à franceinfo, contrairement au fait de devoir reprendre une activité professionnelle ou de remettre ses enfants à l’école. Ils sont donc invités à rester chez leurs parents pour cette première période de déconfinement !

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour, les étudiants rentrés chez leurs parents pour le confinement ont-il le droit de retourner dans leur logement même si celui ci se trouve à + de 100 km du domicile familial ? Merci d’avance

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT On peut porter une visière au lieu d’une masque dans le transport en commun sans être pénalisé ?

: #CORONAVIRUSBonjour @Olivier ! Vous pourrez effectivement recommencer à aller travailler à Genève en franchissant la frontière, puisque « la libre circulation des travailleurs frontaliers est préservée », indique le gouvernement sur son site internet, sans donner plus d’informations. « En attendant des informations supplémentaires, conservez le même mode de franchissement« que pendant le confinement, conseille néanmoins l’association Frontaliers Grand-Est, mise en place par la région du même nom. C’est-à-dire : attestation de déplacement international, ainsi qu’une attestation de votre employeur.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour fi. Quid de la situation des travailleurs frontaliers, notamment les résidents français travaillant à Genève qui font les aller retour tous les jours? Va t on pouvoir traverser cette frontière sans encombre afin de continuer à aller chaque jour? Merci pour votre travail.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Eh oui, @Lucaprom ! Même dans un rayon de 100 km (à vol d’oiseau), il est nécessaire d’avoir sur soi une preuve de son identité et un justificatif de domicile comme « un chéquier, une pièce d’identité, un justificatif d’assurance de la voiture, une facture », a prévenu le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Ce justificatif pourra vous être réclamé en cas de contrôle et une amende de 135 euros sera appliquée si vous n’êtes pas en règle. Pour vous aider, j’ai récapitulé ce qu’il faut savoir avant de sortir de chez soi dans cet article.

: #DECONFINEMENT Bonjour même si on peut sortir à 100 km sans attéstation, y a t-il besoin d’un autre papier ou carte d’identité etc …

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Mais l’exécutif ajoute : « Il est fait appel au sens de la responsabilité des Français pour qu’elles soient respectées d’ici là. » Interrogée à ce sujet, la police nationale appelle aussi « au civisme de chacun ». Je ne peux donc que vous recommander de respecter la limitation des déplacements de plus de 100 km, même si elle n’est pas sanctionnable pour l’instant. Et pour prouver votre bonne foi, la police nationale conseillait néanmoins ce matin de remplir l’ancienne attestation pour expliquer son « motif impérieux ».

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Oui , vous avez bien compris. Le communiqué de l’Elysée et de Matignon la nuit dernière à propos du report de cette promulgation indique bien que « les dispositions limitant à 100 km les déplacements et réservant l’accès aux transports aux personnes justifiant de la nécessité de se rendre à leur travail seront donc juridiquement prises le 11 mai au soir, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, une fois la loi promulguée ».

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour FI, il me semble que comme la loi sur l’état d’urgence sanitaire n’est pas promulguée les gens peuvent faire plus de 100km sans attestation d’ici qu’elle le soit. Qu’en pensez vous?

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Vous êtes très nombreux à vouloir savoir dans quelle mesure vous avez le droit de regagner votre domicile, qui n’était pas votre lieu de confinement. Voici la règle : s’il est situé à moins de 100 km, pas de souci, pensez bien à vous munir d’un justificatif de domicile néanmoins. S’il est à plus de 100 km, ça se complique. Vous pouvez le regagner, mais seulement si vous disposez d’un « motif impérieux », confirme ce matin la police nationale à franceinfo. Par exemple, « pour reprendre une activité professionnelle ou scolariser les enfants », avait déjà indiqué le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Normalement, vous auriez dû vous munir de la nouvelle attestation de déplacement, mais celle-ci ne sera pas disponible avant ce soir, quand la loi d’état d’urgence sanitaire sera normalement promulguée. Le gouvernement invite néanmoins tout le monde à respecter cette règle, pour l’instant informelle. Et la police nationale conseille, dans les cas où vous vous déplacez de plus de 100 km, de continuer de remplir l’ancienne attestation dérogatoire de déplacement. Pour ceux ne disposant pas de « motif impérieux », il vous est en donc demandé de rester sur votre lieu de confinement.

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT D’accord mais en ce qui nous concerne nous sommes confines a 800 km de notre residence principale depuis debut mars : nous sommes en retraite et a part vouloir regagner notre residence principale n’avons pas d’autres motifs… Est-ce posssible ?

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour puis je rentrer dans mon domicile principal sans motif impérieux?

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour @Chou. Même avec la levée progressive du confinement « des mesures de quatorzaine ou d’isolement sont possibles pour les personnes qui entrent sur le territoire et ne proviennent pas de l’espace européen », indique le gouvernement sur son site. Mais cela ne concerne donc pas les pays de l’Union européenne, dont la Suède fait partie.

: #CORONAVIRUS Bonjour. Un client m’impose un déplacement professionnel en Suède fin mai Y aura t’il une quarantaine imposée à mon retour ?Si je n’y vais pas puis je contester une sanction financière ?Merci de m’aider si possible je ne trouve pas de réponse Cordialement

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour , ne vous en faites pas, comme nous l’expliquions dans cet article, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé ont été très clairs dès le début de l’épidémie : non, les moustiques ne transmettent pas le coronavirus.

: #CORONAVIRUS Bonjour je suis dans le sud. Les moustiques sont de sortie, peuvent ils être un vecteur de propagation du covid-19?

: Bonjour Marie-Adélaïde et bonjour à toutes et tous ! Je m’efforcerai de répondre à vos interrogations au mieux jusqu’à 18 heures (avec une petite pause déj, quand même). Et on commence tout de suite.

: Ma collègue Mathilde Goupil me rejoint dans ce live ! Elle se fera le plaisir de répondre à certaines de vos (trèèèès nombreuses) questions ! N’hésitez pas à nous les poser avec le mot-dièse !