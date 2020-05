Les deux crises majeures qui ont ébranlé la France en 2019 et 2020 peuvent nous porter à relire de plus près les écrits d’Alexis de Tocqueville. Ces crises historiques, qui nous permettent de mieux connaître l’état de notre société, ont pour point commun de nous avoir surpris par leur ampleur et leur nouveauté. Relire Tocqueville nous conduit à dégager d’autres points communs entre les deux évènements, autour de la notion de « capital social ». L’isolement (…)

–

Politique







Source link