va-t-on pouvoir organiser des dîners de famille ou inviter des amis ?

La publication de la carte du déconfinement par le gouvernement avec des régions en vert et d’autres en rouge pose question. Les Français se demandent s’il ne s’agit pas d’un piège, qui montrerait que tout va bien dans ces zones en vert. « C’est un piège grossier », confirme le Docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, « c’est une information collective, pour le gouvernement, mais individuellement, ça n’a pas d’importance. On sait aujourd’hui que le virus circule partout, et donc, il faut se méfier partout ».

Une seule personne pourrait propager le coronavirus et contaminer les autres lors d’un dîner par exemple. Va-t-il donc falloir faire attention aux réunions de famille à partir du lundi 11 mai ? « À partir du moment où on va être rapproché, confiné ensemble pendant un temps prolongé, inévitablement, il y aura des échanges et des contaminations », affirme Damien Mascret. Va-t-on pouvoir inviter des amis à dîner ? « Il faudra au moins respecter les distances, ça, c’est important », répond le docteur.

