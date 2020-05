une première messe célébrée avec les fidèles depuis la fin du confinement

Sur les hauteurs de la ville de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, les cloches de la cathédrale Saint-Joseph résonnent annonçant la première messe du dimanche depuis la fin du confinement. Ce 10 mai, la cathédrale a accueilli plus d’une centaine de chrétiens. Le rendez-vous hebdomadaire retrouvé s’est déroulé dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Pendant six semaines, les messes ont été célébrées dans une cathédrale vide et diffusées en direct à la télévision et à la radio. « On reste encore dans cette dernière étape du confinement avec les limitations. Par exemple, on ne s’est pas donné le geste de paix avant la communion comme on le fait d’habitude, pour éviter le contact », explique le père François Grossin. La messe comme d’habitude, c’est l’espoir de tous les fidèles. À la cathédrale Saint-Joseph, les messes quotidiennes ont repris depuis le 4 mai.