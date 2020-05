Pourquoi la reprise en Vendée s’annonce bien plus rapide

Quelques kilomètres après la sortie de l’autoroute, une banderole est plantée face à une PME, dans l’une des nombreuses zones industrielles qui enserrent Les Herbiers : » Recherche électricien – recherche chauffagiste « . Une poignée de minutes plus tard, juste avant d’entrer dans le bourg, un autre panneau est installé, lui, sur le parking de l’HyperU indique également qu’un emploi d’électricien est disponible. Bienvenue aux Herbiers, son club de foot, son abbaye Notre-Dame de la Grainetière, ses 17 agences d’intérim et son chômage à moins de 5%. Une oasis pour l’emploi que les entreprises comptent bien défendre contre le coronavirus.

» Pendant les quinze jours qui ont suivi l’annonce du confinement, la ville s’est comme arrêtée. Et puis les choses ont repris progressivement dès la fin mars. Aujourd’hui, notre chiffre d’affaires redevient correct et la circulation sur le rond-point est bien plus dense « , explique Adelaïde Monneret. Sa boulangerie Sucré-salé constitue effectivement un excellent observatoire de l’activité de l’agglomération, avec sa vue plongeante sur la petite rocade des Herbiers. Ce matin du lundi 4 mai, soit une semaine avant le déconfinement, les semi-remorques ont repris leur bruyant ballet : Le Roy, Pineau groupe Mousset, deux entreprises de logistique locales, La Boulangère, des fourgonnettes d’artisans et même un bateau Janneau, du groupe Bénéteau, soigneusement empaqueté, qui quitte tout juste son aire d’expédition, située dans la ZI. Ici, au cœur de la Vendée, la reprise s’est faite plus tôt, plus vite et plus fort que dans les autres territoires de France.

Fleury Michon embauche

Ce phénomène tient à l’importance de l’industrie agroalimentaire locale, qui a maintenu son dynamisme, en accroissant même certaines productions. Fleury Michon, situé à Pouzauges, à une demi-heure de route des Herbiers, a recruté 115 intérimaires pour faire tourner ses usines. » Si la vente des plats cuisinés a baissé, la charcuterie préemballée a connu, elle, une accélération très forte « , explique Gérard Chambet, directeur général en charge des opérations. Des transferts ont été organisés depuis les chaînes qui subissaient un coup de frein, à commencer par la livraison des plats pour Air France. Les sites vendéens sont situés dans un rayon de 15 kilomètres – il n’y a même que 500 mètres de distance entre l’usine de catering Air France et celle produisant la charcuterie pour la grande distribution, détaille Gérard Chambet. Cela a facilité les opérations « . De l’intérêt d’une production localisée et non semée aux grands vents de la mondialisation…

L’activité a aussi été entretenue dans des industries bien moins essentielles. Chez Bénéteau les travaux sur le prototype Prestige X70, qui doit signer la montée en gamme du constructeur tricolore, ont continué. De même que 50 personnes ont été maintenues pendant quasiment toute la période sur les expéditions. » Nous avons appelé les clients pour leur signaler des retards à livraison et nous assurer du maintien des commandes, explique Serge Loizeau, directeur du site de production des Herbiers. A notre satisfaction, les annulations ont été très peu nombreuses, pour des projets que nos clients entretiennent souvent de longue date. » Résultat : dans la semaine précédant le déconfinement, les chaînes de production tournaient à 75% pour satisfaire un carnet de commandes bien rempli.

Mobilisation des salariés

Même élan chez K-Line, le producteur de fenêtre en aluminium, qui revendique la place de premier employeur des Herbiers, avec cinq usines dans l’agglomération. Le rappel des volontaires a commencé dès le 1er avril et les chaînes tournaient au tiers de leur capacité au lendemain de Pâques. Pistolet de désinfectant à la main dans les locaux modernes du siège, maniant le masque avec dextérité, Bruno Léger, directeur général de la société dit avoir été impressionné par la mobilisation des salariés : » Ceux qui revenaient, chaque jour un peu plus nombreux avaient la pêche et un super état d’esprit « , explique-t-il.

Car telle est bien sûr la clé de voûte de cette relance : l’engagement des salariés aux côtés de leurs employeurs. Chez Fleury Michon, pas d’absentéisme dans les semaines précédant le confinement – seules les gardes d’enfant ont amenuisé les équipes. L’entreprise, qui a une longue tradition de dialogue social, avec une réduction du temps de travail engagé dès le mitan des années 1990, a passé la démultipliée pendant la période.

Dialogue social et bouche-à-oreille

Tous les jours, à 14 heures, la direction a organisé un point de situation avec des représentants du personnel – une information qui était ensuite relayée usine par usine. » La réunion était parfois brève, pas plus de dix minutes, mais il s’agissait de maintenir tout le monde au même niveau d’information « , explique Florence Rouy, directrice de la production. Objectif : tisser la confiance, sans la décréter. » C’est en constatant que tous les efforts étaient faits pour la sécurité et la santé de nos salariés que le bouche-à-oreille a pu jouer, analyse ainsi Bruno Léger. Dans une petite ville comme la nôtre, les discussions vont bon train entre collègues, amis et voisins. Et cela a fonctionné ; jour après jour, les volontaires au retour ont été plus nombreux. «

Chez les 16 000 Herbretais, les relations sociales sont en effet elles aussi en circuits courts. K-Line, Bénéteau, le groupe de construction métallique Briand mais aussi Sodebo, qui réside non loin de là : autant d’entreprises familiales qui structurent l’économie de la région. La société vendéenne est certes catholique, traditionnelle et hiérarchisée, mais du patron à l’ouvrier, les habitants de l’agglomération se côtoient tous les jours. Et se serrent les coudes en cas de coup dur. » On a tous été à l’école ensemble « , relève Jean-Pierre Liebot, directeur de la communication de K-Line.

Goût du compromis

Les jeux sociaux peuvent ainsi être plus complexes qu’en première apparence. » Le dirigeant d’une entreprise peut fort bien faire du tennis dans un club présidé par l’un de ses salariés « , continue Jean-Pierre Liebot, lui-même membre de la famille fondatrice du groupe. A peine sa démonstration terminée, il fait d’ailleurs un signe de main à un salarié : » On déjeune toujours ensemble ce midi, Dominique « , lance-t-il à celui qui, apprend-on, est le responsable de la commission santé au travail de la société.

» Il ne faut pas enjoliver les choses, relativise Patrick Legras, responsable de la CFDT en Vendée, et président de l’observatoire du dialogue social sur le département. Certaines entreprises du coin ont voulu reprendre leurs activités un peu trop vite. D’autres profitent de la période pour écrémer leurs effectifs. Mais il est vrai que l’identification avec l’entreprise est forte parmi les salariés. On est peut-être plus portés ici qu’ailleurs au compromis et à la solidarité. «

Solidarité interentreprises

Cette solidarité s’est manifestée avec force entre les entreprises, dans tous les domaines. A la fermeture du marché, la boulangerie Sucré Salé a accueilli sur son parking un fromager et un écailler. » Sans cette organisation, on aurait perdu le client « , reconnaît Christophe Bertin, de la fromagerie Beillevaire, debout derrière l’étal bien fourni de sa camionnette. Dans l’industrie, K-Line s’est organisé avec ses concurrents pour que la reprise se fasse au même tempo, afin d’assurer les approvisionnements de tous. Quant à l’association Les Herbiers entreprises, pilier de l’économie locale qui regroupe 140 entreprises, elle a passé une commande de 80 000 masques, pour que les plus petites entités puissent bénéficier de l’accès à ce marché sensible. » Des telles initiatives tiennent aussi à une particularité : les chefs d’entreprise, dans le bocage, n’attendent pas tout de Paris « , analyse la maire des Herbiers Véronique Besse, réélue au premier tour des municipales. Une distance qui n’a toutefois pas empêché nombre de chaînes de production de recourir au chômage partiel.

La plus grosse inquiétude concerne le Puy du Fou : en lisière de l’agglomération, le parc remplit d’ordinaire à cette période les hôtels et restaurants. Mais la remobilisation rapide du bocage, associée au nombre limité de cas de covid-19 sur le territoire (43 décès sur le département avant le déconfinement), se traduit par un optimisme inattendu. » On peut être assez serein sur le front de l’emploi, estime Philippe Aucher, associé herbretais au sein du cabinet de conseil et d’expert-comptable BDO. Il y avait tellement de postes non pourvus avant la crise… D’autant que la baisse de productivité au redémarrage, du fait des mesures barrières, bénéficiera peut-être à l’intérim : on aura besoin de plus de monde pour produire « .

Le vent nouveau du « fabriqué en France »

La société d’intérim Interaction a en effet calculé une hausse de 7% de la demande sur la semaine du 4 mai –après toutefois un gros coup de frein au début de la crise. » La relance va passer par une plus grande flexibilité des salariés et des intérimaires, estime Patrick Ducruet, responsable de Manpower dans le département. Un cariste devra être capable de manier un chariot élévateur. Mais de ce point de vue, on constate un vrai esprit d’adaptation dans la région. «

Et puis, pas de doute pour les Vendéens, cette reprise sera soutenue » par le souffle nouveau qui porte le » fabriqué en France » « , espère Bruno Léger, de K-Line. Pour concrétiser la prophétie, Bénéteau se projette déjà sur le salon nautique de Cannes, du 8 au 13 septembre, pour la présentation avec tapis rouge de son Prestige X70.