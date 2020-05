DIRECT. Regardez la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage, en présence du Premier ministre Edouard Philippe

Malgré la situation exceptionnelle en raison de l’épidémie de coronavirus, la France commémore, dimanche 10 mai, dans le Jardin du Luxembourg à Paris, la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. A cette occasion, France Télévisions et Public Sénat se mobilisent et proposent une édition spéciale présentée par la journaliste Kessi Weishaupt et l’historien François Durpaire. Une cérémonie à voir également à partir de 10h45 sur franceinfo.fr.

• Une cérémonie en comité restreint. En raison des conditions inédites liées au confinement, la manifestation a lieu en comité restreint et sans public. La cérémonie se déroulera juste en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du président du Sénat Gérard Larcher, qui prononceront tous les deux un discours, et du président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean-Marc Ayrault.

• La journée du souvenir. La date du 10 mai est retenue pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Cette commémoration est célébrée depuis 2006, après l’adoption de la loi Taubira en 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité.



Les temps forts de l’émission