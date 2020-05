Durant les années 2018 et 2019, de nombreux pays émergents ont marqués une baisse de régime. En effet, le Brésil, l’Argentine, comme la Turquie sont tous trois soumis à de fortes défaillances économiques. L’exemple le plus marquant est la dévaluation de leur monnaie. Ceci peut notamment s’expliquer par la fuite de capitaux des marchés des pays émergents, vers les marchés américains. Si cette fuite de capitaux peut se faire aussi rapidement et facilement, c’est (…)

–

Economie







Source link