Le crise sanitaire Covid19 a entrainé un sinistre économique supérieur à toutes les crises depuis 1929. En complément de de l’aide financière remarquable et remarquée de l'Union Européenne et de la BCE, la Commission Européenne travaillait sur un vaste et massif plan de plan de relance économique d’au moins 1.600 Milliards € sous l’impulsion du commissaire Thierry Breton. Depuis l’article sur Agoravox de la semaine dernière traitant de l’éventuel (…)

–

Economie







Source link