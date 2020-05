le périmètre de 100 km au cœur des questions des internautes

Avec le déconfinement qui approche à grand pas, de nombreux Français se posent des questions sur les règles à suivre. Henri, de Charvieu-Chavagneux (Isère) se demande : « Nous sommes dans le département de l’Isère à quelques kilomètres du Rhône. Faudra t-il une attestation pour s’y rendre ? » Pas besoin d’attestation pour changer de département et vous rendre dans le Rhône« , explique le journaliste Guillaume Daret, en direct du plateau du 20 Heures. « Tout cela, dans la mesure où vous ne quittez pas un périmètre de 100 kilomètres autour de votre domicile.«

Un habitant de Saône-et-Loire se demande quant à lui si il peut faire le déplacement pour un rendez-vous médical prévu fin mai à Clermont-Ferrand, à 200 kilomètres de sa résidence. « Oui, cela sera possible, car un rendez-vous médical sera relevé d’un motif médical impérieux, comme le fait de devoir aller travailler ou de venir en aide à un proche », détaille Guillaume Daret. Il faudra cependant « vous munir de l’attestation qui sera mise en ligne dans les jours à venir et qui vous autorisera à faire plus de 100 kilomètres« .

