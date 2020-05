La reprise de la K-League met l'Oh à la bouche

La K-League reprend ce week-end

Oh, attaquant à Sangmu, vise haut cette saison

Le prometteur joueur de l’équipe nationale coréenne prend exemple sur son idole Kim Shinwook

Attaquant, grand, il a porté les couleurs d’Ulsan Hyundai et propose un mélange de prouesses aériennes et d’instinct de buteur. La description correspond à Kim Shinwook, attaquant de la République de Corée à la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 et du Shanghai Shenhua. Mais elle correspond aussi à Oh Sehun à Kim, qui a brillé ces dernières années dans les équipes de jeunes.

Le longiligne attaquant s’est forgé une belle réputation en aidant la République de Corée à terminer deuxième à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019 avant de briller au Championnat U-23 de l’AFC 2020 en janvier dernier où les Guerriers Taegeuk ont décroché le titre et se sont qualifiés pour le Tournoi Olympique de Football Masculin à Tokyo.

« Kim Shinwook est mon idole », affirme à FIFA.com Oh, 21, qui a quitté Ulsan en décembre dernier pour rejoindre le club militaire de Sangju Sangmu FC afin d’honorer son service national. « Je le regarde jouer depuis que je suis tout petit, je fais attention à son style de jeu. Je veux bien évidemment connaître le même succès que Kim et vivre les mêmes exploits. Je vais travailler dur et j’espère le dépasser un jour. Mon objectif ultime sur le long terme est de devenir un joueur qui repousse toutes les limites du possible et de représenter mon pays à la Coupe du Monde. »

Une occasion rare de progresser

Oh, 1m93, adopte le même style aérien que Kim, son aîné âgé de 32 ans. Il a d’ailleurs montré ses capacités dans ce compartiment de jeu à Pologne 2019 avec deux buts de la tête avant d’offrir aux Sud-Coréens une toute première finale. « Le jeu de tête, c’est mon fort », admet-il. « C’est un moyen de marquer très important pour moi. J’essaie de m’améliorer dans ce domaine du mieux possible en m’entraînant tout le temps. »

Il a ouvert le score contre l’Argentine dans le dernier match de groupe, pavant le chemin d’une victoire décisive 2-1. En huitième de finale, il a inscrit le but de la victoire contre le Japon, mais c’est le premier but face aux Sud-Américains qui lui donne le plus de satisfaction. « C’était quitte ou double pour nous », se souvient-il. « Il fallait les battre pour se qualifier. Un de mes coéquipiers m’a envoyé un centre millimétré de la gauche et mon job était à moitié fait. C’était une victoire sensationnelle. »

Les Coréens ont déployé un jeu alléchant tout au long du tournoi, avec à la clé une qualification pour une première finale où ils se sont inclinés 1-3 contre l’Ukraine. « La Coupe du Monde U-20 a été une occasion rare de progresser. Nous avons affronté les meilleures équipes du monde et nous avons vécu de belles expériences », poursuit-il.

Oh a à nouveau fait trembler les filets par deux fois au dernier Championnat U-23 de l’AFC où son équipe a été couronnée championne pour la première fois. Avec une qualification pour les Jeux Olympiques en poche, il souhaite désormais voir son pays faire mieux qu’à Londres 2012 et la médaille de bronze. « Ce premier titre au Championnat d’Asie U-23 restera gravé en nous à jamais. Nous sommes certains de pouvoir poursuivre la révolution aux prochains Jeux Olympiques. Nous sommes qualifiés, nous n’allons pas laisser passer cette chance. »

Un retour du football bienvenu

Aujourd’hui, beaucoup d’espoirs reposent sur les épaules d’Oh, à la fois en club et en équipe nationale. Et son enthousiasme ne s’est en rien estompé, même avec la pandémie de COVID-19. « Depuis que je suis arrivé dans mon nouveau club, je m’entraîne dur et je me prépare pour la saison de K-League à venir », annonce-t-il alors que le football va reprendre ses droits avec le retour de la K-League ce week-end.

Pour débuter, c’est son ancien club d’Ulsan, et vice-champion de la saison dernière, qui attend Oh. Et ensuite, c’est peut-être un avenir doré…

Oh Sehun en bref :

– Né le : 15 janvier 1999

– Taille : 1m93

– Équipes : Sangju Sangmu et République de Corée U-23

– Palmarès :

Finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019

Titre au Championnat U-23 de l’AFC 2020





Fifa