Déconfinement : les auto-écoles se préparent

Il ne reste plus que quelques jours aux auto-écoles pour se préparer à la réouverture le lundi 11 mai. Avec le déconfinement, un établissement de Tarbes (Hautes-Pyrénées) va pouvoir rouvrir. Dans la salle d’apprentissage du code, il faut tout réorganiser : suppression d’une place sur deux et espacement d’un mètre entre les tables. « On va inéluctablement réduire la capacité à peu près par deux. En fonction de l’affluence, on sera peut-être amené à organiser des plages de code supplémentaires », explique Nicolas Boissel, directeur de l’auto-école.

À Tarbes, en zone verte, les leçons de code et de conduite vont pouvoir reprendre dès le 11 mai. Après deux mois d’interruption, le planning de tous les candidats risque d’être modifié. Les retards devraient être encore plus importants dans les zones rouges où il faudra attendre au moins le mois de juin pour la reprise de la conduite. Les examens de conduite recommenceront dès le 1er juin sur l’ensemble du territoire.