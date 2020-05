Aujourd’hui, 7 mai 2020, les FAU (Forces Armées Ukrainiennes) ont tiré sur Sakhanka en RPD (République Populaire de Donetsk) et sur Goloubovskoye en RPL (République Populaire de Lougansk), blessant huit civils dont deux enfants. Alors qu’ils menaient l’évacuation des civils blessés à Sakhanka, un soldat de la RPD est mort et un autre a été blessé par de nouveaux tirs de l’armée ukrainienne. Les FAU tirent sur Sakhanka en RPD et font cinq blessés parmi les civils, (…)

