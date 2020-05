durée des masques grand public et repas en famille

Au soir du 11 mai, est-ce qu’il sera raisonnable de retrouver ses amis et sa famille pour un grand repas ? « Non ce n’est pas raisonnable. Il faut continuer à être très prudent. N’oublions pas qu’il y a des tas de personnes, notamment âgées, mais aussi avec des comorbidités, c’est-à-dire des maladies, qui vont être vulnérables. On va tous être tentés, surtout si on est dans une zone verte. Mais non, il faut vraiment continuer à être très prudent », insiste le médecin Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures.

Le 11 mai, on pourra recevoir une amende dans les transports publics si l’on ne porte pas de masque. Comment la durée de vie des protections grand public a-t-elle été déterminée ? « Il y a des normes très strictes, il y a des tests qui sont faits. (…) Il faut tester le masque après tous les cycles de lavage recommandés et puis on va faire des tests de pénétration à la fois liquide et de particules pour voir si effectivement on continue avec le masque. »

Le JT

Les autres sujets du JT