Collomb oublie que son micro est ouvert et insulte une élue lyonnaise

Confinement oblige, c’est par visioconférence que le conseil municipal de Lyon s’est tenu pour la première fois, jeudi 7 mai. Une première toute particulière puisqu’elle a aussi été marquée par un incident inhabituel et pour le moins embarrassant pour le maire de la ville, Gérard Collomb.

Alors que Myriam Picot, la maire du 7e arrondissement, s’exprimait sur la réouverture des marchés, Gérard Collomb, visiblement irrité par son intervention et ayant oublié que son micro était ouvert, a qualifié l’élue de… « conne ». « Quelle conne ! Mais non ! Mais elle écoute même pas ! C’est vraiment une c… », entend-on proférer l’élu et ancien ministre de l’Intérieur.

Alors que Myriam Picot en appelle au respect des maires d’arrondissement de la part du maire de Lyon @gerardcollomb… https://t.co/LnJDtYmeNj—BoucaudPaul(@Paul Boucaud)

Passée dans le camp de David Kimelfeld, rival et dissident de Gérard Collomb dans la course aux élections métropolitaines, Myriam Picot était en train de critiquer la décision du maire de fermer les marchés pendant la période de confinement.

Plusieurs élus lyonnais, mais aussi Raphaël Glucksmann, ont dénoncé les propos de Gérard Collomb, se disant scandalisés par son comportement.

Tout mon soutien à Myriam Picot. L’insulte est intolérable et insupportable.

Sachons nous respecter en toute circon… https://t.co/IAUNBIbgVq —Gregorydoucet(@Grégory Doucet)

Dérapage intolérable du Maire de Lyon qui a tenu des propos insultants a l’encontre de Myriam Picot, Maire du 7e, l… https://t.co/SJ5AyE8Cos —trudigoz(@Thomas Rudigoz)