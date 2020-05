Qu’est-ce que la Journée de l’Europe ?

Question-Réponse



La Journée de l’Europe est, avec le drapeau, la monnaie, la devise et l’hymne européens, l’un des symboles de l’Union européenne. Activités et festivités sont organisées à cette occasion. Date anniversaire de la Déclaration Schuman, considérée comme « l’acte de naissance » de l’Union européenne, la Journée de l’Europe est aujourd’hui un symbole fort.

Robert Schuman, lors de l’ouverture des négociations intergouvernementales pour la mise en oeuvre du plan Schuman le 20 juin 1950, au Ministère des Affaires étrangères à Paris – Crédits : Commission européenne

Quand est-elle célébrée ?

La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans le 9 mai, et ce depuis 1985. C’est en effet le 9 mai 1950 que Robert Schuman a présenté sa proposition relative à une organisation de l’Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques. La Journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil européen de Milan en juin 1985 et fêtée la première fois en 1986.

En 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus, plusieurs événements virtuels sont organisés à l’occasion de la Journée et du Mois de l’Europe, pendant tout le mois de mai.

Mai 2020 : où fêter la Journée de l’Europe ?

Jouez au tour de France des régions

En quoi consiste la journée de l’Europe ?

Le 9 mai est à la fois une journée d’information et de discussion sur l’Union européenne et une fête populaire au cours de laquelle, dans chaque Etat membre, les citoyens européens célèbrent leurs différentes cultures et leurs traditions.

Chaque année, les institutions européennes, les collectivités, les associations, les écoles et les citoyens célèbrent le 9 mai par des manifestations diverses.

La Journée de l’Europe est également l’occasion de mettre en avant les symboles de l’unité de l’Union européenne : un drapeau à douze étoiles, un hymne et une devise. Dans les pays de la zone euro, la monnaie unique (pièces et billets) est un autre symbole d’unité.

Les symboles et les langues de l’Union européenne

Le drapeau européen

Les pièces en euro

Les billets en euro

Les langues officielles de l’Union européenne

Qu’est-ce que la déclaration Schuman ?

Le 9 mai 1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, fait une déclaration historique dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay : il appelle à la mise en commun sous une autorité internationale des productions française et allemande de charbon et d’acier.

Ce projet, visant à assurer la paix en Europe, est aujourd’hui considéré comme l’acte de naissance de la construction européenne. Il est à l’origine de la première communauté européenne : la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) qui voit le jour en 1951.

Sur ce modèle, d’autres communautés vont suivre, dont la plus connue est la Communauté économique européenne (1957). Ces communautés, créatrices de solidarités, ont consolidé les rapports entre les Etats européens. Elles se sont élargies et approfondies pour donner naissance à l’Union européenne telle que nous la connaisson aujourd’hui.

Les premiers pas de la construction européenne, de la CECA aux traités de Rome

Déclaration Schuman : la genèse

Qu’est-ce que la CECA ?

Déclaration Schuman : le texte intégral et la vidéo

La déclaration Schuman n’aurait pas vu le jour sans…

Qui était Robert Schuman, père de la construction européenne (1886-1963) ?

Journée de l’Europe : redécouvrez les pères fondateurs de l’UE