« Quand le département de Mayotte sera-t-il déconfiné ? » Les réponses à vos questions sur le coronavirus et le confinement du 7 mai

: Je tente, @Question de taille (mais je compte sur vous pour me corriger rapidement dans les commentaires si je me trompe). Le plus grand : la Gironde (car cité dans notre article sur les déplacements). Le plus petit : Paris ?

: Pierre, pour vous faire pardonner (il faut bien une excuse) : sans tricher, êtes-vous capable de donner le plus grand et le plus petit département métropolitain en superficie ?

: Vous êtes nombreux à m’avoir signalé que j’ai écrit une bêtise sur cette histoire d’attestation pour 100 km : si vous devez faire 20 bornes et franchir une limite départementale, vous n’avez pas besoin d’attestation.

Pour ma peine, j’irai m’aventurer dans un département limitrophe dès lundi sans attestation pour vérifier que j’ai bien compris (cette fois) ce qu’a dit le ministre.

: @Holaguapo Comme vous faites moins de 100 km, vous n’avez pas besoin d’attestation. [j’ai initialement écrit une bêtise, que j’ai corrigée]

: Bonsoir ! Et quand on fait 15 kilomètres pour aller travailler dans un autre département que celui de résidence ? Attestation or not attestation ? Mot de l’employeur or not (dans mon cas un chef d’établissement) ? Muchas gracias !

: @Nathalie 54. C’est un peu confusant, mais en gros :

– vous devez faire 100 km dans votre département : pas besoin d’attestation

– vous devez faire 100 km et vous sortez de votre département : attestation.

– vous devez traverser un département mais faire moins de 100 km : pas d’attestation

: Bonsoir ! Merci pour votre travail.Je souhaiterais vous questionner concernant les 100km autorisés. J’ai lu votre article et pour moi ce n’est pas tout à fait claire. Peut on se déplacer dans un autre département par rapport à son lieu de résidence si on respecte 100km. Votre article à ce sujet laisse supposer que dans ce cas il faut une attestation ??? Je suis perdue. Merci pour votre réponse. Bonne soirée. Bon courage

: Bonjour @jeunesparentsconfinés. Je dois avouer que ce petit chat ne me laisse pas insensible. Je ne peux malheureusement pas vous répondre avec certitude. Je suis tentée de vous dire qu’une naissance ne constitue pas un motif familial impérieux. Est considéré comme tel le décès d’un proche ou l’assistance à une personne vulnérable par exemple. Mais en cas de contrôle, un policier fera peut être preuve de compassion..

: Bonsoir. Nous avons eu un petit bébé fin mars en plein confinement. Nous attendions impatiemment le 11 mai pour peut-être enfin voir nos familles qui habitent toutes a +100km. Une naissance peut elle être considérée comme un motif familial valable ? D’autant plus que la famille pourrait venir en voiture et sans aucun arrêt. Ps: même le chat veut savoir…

: Bonjour @Entretien. Votre déplacement me semble faire partie des « motifs familiaux et professionnels impérieux ». Mais en cas de contrôle, un policier pourrait en juger autrement…et vous verbaliser. Dans tous les cas, déplacez vous avec une attestation et un justificatif de déplacement comme une promesse d’embauche ou un document signé par l’entreprise confirmant votre rendez-vous. Bon courage pour cet entretien 🙂

: Je vais encore abuser un peu de votre patience… j’ai lu l’article indiqué mais n’y ai pas trouvé ma réponse, mais je vous assure que j’ai essayé! Un entretien d’embauche à plus de 100km, c’est un motif professionnel impérieux ? Merci encore

Un de vos lecteurs posait la question de savoir comment se saluer tout en respectant les gestes barrières.

: Bonjour @Arc en ciel. Je ne suis pas Pierre mais je me permets quand même de vous répondre 🙂 Techniquement, « si les auto-écoles considèrent qu’elles respectent les gestes barrières, elles auront le droit de rouvrir le 11 mai », m’a expliqué Patrick Mirouse, président de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (Unidec), après une réunion avec la direction de la sécurité routière. Pour assurer la sécurité des élèves, des formateurs et des examinateurs, elles devront d’abord s’équiper de matériel adapté dans les véhicules (visières de sécurité pour les formateurs, masques, gel hydroalcoolique…). Patrick Mirouse incite plutôt les établissement à une reprise fin mai-début juin, « le temps de s’organiser ». Pas sûr que vous puissiez reprendre le volant dès le 11 mai..

: Bonsoir Pierre ! Merci pour votre travail formidable. Avez vous des informations concernant la reprise des examens pour le permis de conduire ? Merci !

: Comme c’est rattaché à l’état d’urgence sanitaire (vous vous souvenez du petit texte au début de l’attestation dérogatoire actuelle ?), on est partis jusqu’au 23 juillet, date à laquelle il a été prolongé. Bon, rien ne dit qu’il faudra le faire jusqu’à cette date, mais sur le papier, c’est comme ça.

: #DECONFINEMENT Bonsoir FI !!! Jusqu’à quelle date la limitation aux 100km vaut-elle ?Merci !!!

: #coronavirus Bonsoir Pierre. A partir de lundi, aurez-vous toujours le mail (la prose !) de M.Salomon, avec le nombre de décès quotidiens ? Super boulot, super humour, merci 👍

: @Vieux prof Olivier Véran a annoncé que les chiffres continueraient à être actualités en toute transparence, donc oui, on est partis pour les recevoir encore un moment ces mails de la DGS. Peut-être que Jérôme Salomon fera aussi un jour sa réapparition sur nos écrans, il s’y fait rare.

: @8301jatakak Le problème s’était un peu posé au début de l’épidémie, à l’époque où on voyait surtout ça comme un virus venu de Chine. Je me rappelle du check du coude qui avait eu une heure de gloire éphémère. D’autant plus qu’on est sensés éternuer dedans.

: Bonsoir FranceInfo,Plus léger, vert ou rouge beaucoup rentrent au boulot ou vont voir leurs familles le 11 mai…Réflexion : Il faut trouver une nouvelle façon de se saluer tous (collaborateur, hiérarchique, famille) en respectant les gestes barrières en France nous qui sommes d’habitude si tactile.Une idée ?Ancien marin de Toulon, l’armée avait inventé depuis longtemps la distanciation physique pour se saluer 😉 mais cette manière n’est pas souhaitable dans le civil. Merci FranceInfo, merci et bravo aux soignants

: Par exemple, vous, @Etudiantebordelaise, vous êtes un peu dans la zone grise du déplacement de plus de 100 km, puisque votre cas n’a pas été expressément évoqué, et on pourrait vous dire que vous pouvez attendre la veille du concours du Capes (en juin, où on sera peut-être dans un déconfinement plus large). Je ne doute pas de votre bonne foi, mais je ne garantis rien du côté de la maréchaussée.

: Bonjour! Je retente 😌Pour les déplacements à plus de 100km, cela veut il dire que je ne peux pas rentrer à mon appartement (où j’habite seule) à Bordeaux, qui est à 150km d’où je suis actuellement ? Mon motif, je dirai, est un motif professionnel impérieux, car je prépare le concours du CAPES que je passerai en juin (j’ai un mail avec la date pour prouver cela) et tous mes cahiers pour réviser sont à Bordeaux. Donc si je ne rentre pas je ne pourrais pas réviser…Qu’en pensez-vous ? (Je suis dans le 24 et j’aimerai aller dans le 33, deux zones vertes)Prenez soin de vous 🍀#CORONAVIRUS #CONFINEMENT #ONVOUSREPOND #PHILIPPE #DECONFINEMENT+ une photo de mon chat pour me faire remarquer 😋

: @pharmacien en bois C’est l’occasion de vous repasser notre infographie. A la décharge de ce praticien, j’ai testé le masque en tissu pour la première fois cet après-midi (pour aller au supermarché) et c’est atrocement galère avec des lunettes et une barbe (que je refuse de sacrifier).

: Salut Pierre. J’ai pas de chat, donc pas possible d’essayer de vous amadouer ! Journal de 20h ce soirService publicUn pharmacien qui ne sait pas mettre son masque 😂😂😂Heureusement que vos infographies nous disent comment fairePlus facile de se plaindre des pouvoirs publics que de bien faire son boulot

: Attention @Jean-Philippe, cette mesure s’applique uniquement en région parisienne pour le moment. Les horaires concernés par cette attestation (donc les heures de pointe) couvrent les plages horaires entre 6h30 et 10h30 le matin et entre 15h30 et 19h30 le soir. Donc vous serez en dehors des heures de pointe si vous empruntez les transports entre 10h30 et 15h30, notamment.

: Bonjour,Ma question concerne l’utilisation des transports en commun. J’ai compris que l’usage de ceux-ci est réservé pendant les heures de pointe aux gens qui vont travailler, avec une attestation professionnelle. Étant retraité, je souhaiterais éventuellement pouvoir prendre les transports en commun en dehors des heures de pointe. Pouvez-vous s’il vous plaît me préciser entre quelle heure et quelle heure c’est possible ? Merci.

: @Charline74 Oui, si on reprend les propos de Jean-Michel Blanquer du 21 avril dernier, la pratique du sport scolaire dans les gymnases sera possible, même si les activités en extérieur sont privilégiées. Certains sports, de contacts ou de ballon, seront proscrits, mais je ne sais pas encore comment les établissements se répartiront les locaux.

: Bonjour, et merci pour ce live ! J’ai une question, avec la réouverture des collèges, les gymnase réouvriront ils leur porte pour les activités scolaires ?Comment va se faire la répartition entre l’utilisation pour les primaires et celle pour le secondaire ?

: @Mar C’est là où vous choisissez de passer la phase 1 du déconfinement, donc votre résidence secondaire si vous avez fui le 17 mars et que vous vous y trouvez bien, soit votre résidence principale. Le tout est d’éviter d’aller disséminer ses miasmes aux quatre coins de l’Hexagone (qui ne compte pas quatre coins, mais vous me comprenez).

: Je réessaye, maintenant que Pierre a appelé un feu de questions😉Qu’est ce que la résidence habituelle qui servira de centre aux fameux 100km ? La résidence principale ? Le lieu de confinement actuel ?

: @Les pieds dans l’eau Quand nous avions demandé à la police quels étaient les motifs impérieux de déplacement, on nous avait répondu que se rendre dans une « maison en péril » était recevable. Je pense donc que ça inclut votre cas.

: Bonjour @boubou 85. Vous êtes nombreux à nous interpeller concernant un éventuel retour au travail des personnes à risque à partir du 11 mai. Pour l’instant, selon leurs régimes, les travailleurs à risque peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel ou d’un arrêt de travail dérogatoire. « On ignore encore combien de temps cette mesure perdurera », prévient l’avocate Caroline André-Hesse, dans notre article. Edouard Philippe a simplement appelé « les personnes vulnérables« à continuer d’observer, « de façon volontaire, des règles de prudence très strictes comme celles des deux derniers mois ». J’ai sollicité la direction de la Sécurité sociale cette semaine, pour avoir des précisions à sujet, mais je n’ai toujours pas reçu de réponse…

: Les plus fragiles qui sont en activité seront considérés en chômage ? Ou devront ils retourner au travail ?

Eh bien on profite de la chance qu'on a d'habiter près de la mer @tabaouet ?

: Dites moi on entend dire pour mesurer 100 km faire un cercle avec au centre son lieu de résidence, or si on habite Hyeres dans le Var une moitie du cercle est dans la mer ????? alors on fait quoi ?

: La règle était dure, @Diagonale62, et clairement énoncée : si un département n’était pas dans le vert pour les trois critères, il basculerait en rouge.

: Bizarre, le 62 sur les trois cartes deux son t vertes et une orange et au final nous sommes rouge …explications ????

: #DECONFINEMENT @noemie548 Mystère. Un deuxième point d’étape sera fait par Edouard Philippe fin mai, après trois semaine de déconfinement, pour observer l’évolution de l’épidémie. Des annonces pourraient être faites au sujet des vacances. Ça va faire très très court dans votre cas :-/

: Je devais début juin partir en vacances en Bretagne, à 600km de chez moi, en location, seront nous toujours bloqués à 100km?

: Bonjour @Carl. Je ne vais pas vous taper sur les doigts…Mais la réponse se trouve effectivement déjà dans notre article sur vos 34 questions les plus fréquentes sur le déconfinement. Pour les élèves de quatrième et de troisième situés en zone verte, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a déclaré qu’une décision serait prise « fin mai », en fonction « de l’évolution de la situation sanitaire et sociale ».

: Bonjour! Les collèges rouvrent, soit… mais il était question seulement des 6eme et des 5eme… il n’est toujours pas question des 4eme/3eme. Avez-vous des infos ? (Pourvu que je n’aie pas raté un article à ce sujet, c’est un truc à se faire taper sur les doigts !)

: Bonjour @bonjour. Je n’ai pas l’impression que ce point ait été abordé durant l’intervention du gouvernement cet après-midi. Vous devrez peut-être attendre que votre département rouge vire au vert…

: Avons nous une date pour le réouverture des collèges en zone rouge ?

: Bonjour @CéliaBc. Les lycées pourraient rouvrir au mois de juin. Une décision sera prise fin mai.

: Les écoles primaires ouvre à partir du 11 mai, les collèges à partir du 18, mais qu’en est-il des lycées ?

: Bonjour @Angèle. Contrairement aux collèges, la réouverture des écoles primaires n’est pas conditionnée à la couleur du département. « Un million d’écoliers seront accueillis par environ 130 000 professeurs » dès la semaine prochaine, selon le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

: Bonjour @franceinfo, les collèges des zones rouges ne rouvrent pas mais qu’en est-il des écoles primaires ? Merci