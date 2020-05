Il n’y a pas si longtemps, l’idée de la mort tourbillonnait dans les consciences d’un voile plus léger ! Je le dis en pensée à tous ces soldats qui, durant les deux grands conflits du XXe siècle, se sont embrigadés dans des affaires pour le moins tragiques. C’est clair, à l’époque, on était davantage prêt à mourir pour des idéaux et des valeurs collectives. C’était la Patrie, l’Honneur, la Religion, la Révolution… L’homme et la femme (…)

–

Santé







Source link