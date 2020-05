Comment vont se dérouler les journées des écoliers qui reprendront progressivement l’école à partir du 11 mai ? A l’issue d’un déplacement dans une école de Poissy, dans les Yvelines, le chef de l’Etat a apporté quelques précisions, ce mardi 5 mai, autour de la délicate question du retour des enfants à l’école. Après plus de 50 jours de confinement, le 11 mai sera similaire « à une pré-rentrée » a-t-il expliqué.

A partir du 12 mai, une autre organisation devra être mise en place dans les écoles, avec « quatre temps autour de la vie des enfants » :

Le temps de la classe

Le temps de l’étude dirigée, « qui permet d’avoir des classes moins nombreuses » a précisé Emmanuel Macron

Le temps d’une vie pédagogique mais non scolaire, « organisée avec les communes et avec un engagement financier de l’Etat » a-t-il garanti. « C’est ce que le ministre [Jean-Michel Blanquer, NDLR] a appelé les 2S2C, c’est-à-dire qu’on va faire du sport, [de la santé] du civisme [et] de la culture ». Et de préciser : « On va demander aux acteurs sportifs et culturels de s’engager avec nous à l’école, dans une période où je veux qu’on les accompagne car eux-mêmes ne peuvent plus travailler, mais je vais leur demander, sur la base du volontariat, de venir nous aider à enseigner différemment à nos enfants »

Le temps à distance depuis la maison, « qui continuera à se faire ».