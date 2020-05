Cette épidémie du coronavirus a fourni une preuve supplémentaire qu'une Europe une, solidaire, fédérale, était impossible. Chaque pays a choisi de traiter la pandémie à sa manière, et aucune solidarité réelle entre pays. Chacun pour soi, et le virus pour tous. Alors d'aucuns vous diront que l’Europe de la santé n'existe pas. Effectivement et paradoxalement un des seuls domaines où l'Europe aurait pu être efficace n'a jamais été mis en place : L’Europe de (…)

