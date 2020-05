Le droit à l’avortement dans l’Union européenne

Carte et comparatif



Presque tous les pays européens autorisent l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Après un référendum, l’Irlande est devenue le 26e pays à légaliser l’avortement en 2018. A l’inverse, la Pologne restreint fortement sa pratique et Malte l’interdit totalement. Comment est appliqué le droit à l’avortement en Europe ? Quelles peuvent être les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus sur l’accès à ce droit ?

Avortement autorisé sans conditions

Sur 27 pays, 23 pays de l’Union européenne ont légalisé ou dépénalisé l’avortement, sans besoin de justification de la part de la femme qui décide de recourir à l’IVG. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines à 24 (au Portugal et aux Pays-Bas), plus de la moitié des pays ayant fixé cette limite à 12.

En France, l’IVG a été autorisé par la loi Veil de 1975. Le délit d’entrave à l’IVG a quant à lui été définitivement adopté par le Parlement le 15 février 2017 : ce texte de loi prévoit de pénaliser les sites de « désinformation » sur l’IVG, qui agissent dans le but de dissuader ou d’induire intentionnellement en erreur les femmes qui souhaitent s’informer sur l’avortement.

Au Luxembourg, la dépénalisation de l’avortement date du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd’hui aux Luxembourgeoises de recourir à l’IVG dans un délai de 12 semaines après le début de la grossesse, comme en France. Auparavant, l’interruption volontaire de grossesse n’était autorisée au Grand-duché qu’en cas de « détresse« .

Depuis mars 2018, Chypre autorise également l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant d’un risque pour la santé. Le délai est à 19 semaines en cas de viol ou d’inceste.

En Irlande, la légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de « risque pour la vie » ou de « grave danger pour la santé » de la femme enceinte. Elle permet aussi l’avortement en cas d’anomalie du fœtus qui pourrait conduire à sa mort in utero. L’ONG Amnesty International regrette cependant les « délais obligatoires d’attente » et la « poursuite de la criminalisation des professionnels de santé« .

Jusque là, l’Irlande était l’un des pays les plus restrictifs d’Europe en la matière. Sa sévérité était due au 8e amendement de la Constitution, qui reconnaissait au même titre le droit à la vie du fœtus et de la mère. Avant 2013, l’IVG était totalement illégale et passible de 14 ans de prison. Chaque année, des milliers d’Irlandaises se rendaient donc dans un pays voisin pour pouvoir avorter. Pour que la législation évolue, il a fallu attendre le scandale soulevé par la mort d’une jeune femme lors d’une fausse couche, après qu’elle s’est vue refuser une IVG. L’acte a alors été autorisé, mais seulement dans les cas où la vie de la mère est en danger, y compris en cas de risque suicidaire.

A la suite de l’ampleur prise par le mouvement pro-avortement dans le pays, le Premier ministre Leo Varadkar a annoncé en janvier 2018 l’organisation d’un référendum. Le 25 mai 2018, les Irlandais se sont prononcés à 66,4 % pour l’abrogation de cet amendement. Un « oui » qui a ouvert la voie à une loi élargissant le droit à l’avortement dans le pays, votée par le Parlement le 13 décembre de la même année.

Avortement autorisé sous conditions

En Scandinavie, la loi finlandaise autorise l’IVG avant 17 ans ou après 40 ans, après quatre enfants ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de santé. En pratique, elle est aisée à obtenir.

Avortement interdit ou limité

Il n’y a qu’à Malte que l’IVG est totalement interdite, quelle que soit la situation. Les contrevenants, femmes ayant avorté ou médecins ayant pratiqué une IVG, risquent jusqu’à 3 ans de prison ferme.

En Pologne, l’avortement n’est autorisé qu’en cas de viol, d’inceste, de danger pour la mère ou de malformation irréversible du fœtus. Après avoir tenté de l’interdire totalement en 2016, le gouvernement a souhaité le restreindre en revenant sur son autorisation en cas de malformation, qui concerne 90 % des cas dans le pays. Face aux mobilisations de masse qu’il a suscitées, le projet a été repoussé.

Réalité du droit à l’IVG : remises en question et difficultés d’accès

Un droit fragile

Si la plupart des pays européens autorisent maintenant l’IVG, son maintien est loin d’être garanti. En décembre 2013, un projet de loi restreignant le droit à l’avortement en Espagne a été approuvé en Conseil des ministres. Promesse électorale du Premier ministre conservateur Mariano Rajoy, il prévoyait de limiter l’IVG aux cas de grave danger pour la vie, la santé physique ou psychologique de la femme, ou de viol. Face aux nombreuses manifestations, le gouvernement a retiré le projet en septembre 2014. A la place, il a proposé une loi interdisant aux mineures d’avorter sans le consentement de leurs parents. Celle-ci a été adoptée par le Sénat en septembre 2015.

Au Portugal, le Parlement a adopté le 8 mars 2007 un projet de loi légalisant l’avortement jusqu’à la dixième semaine de grossesse. Le 11 février 2007, les Portugais se sont prononcés par référendum : 59,3% des votants ont répondu « oui », contre 40,8 % de « non ». Le 22 juillet 2015, le gouvernement portugais a toutefois décidé d’amender sa loi en mettant à la charge des femmes tous les frais liés à l’arrêt de leur grossesse. Celles-ci doivent également se soumettre à un examen psychologique approfondi si elles souhaitent engager ce processus.

« Objection de conscience »

Enfin, dans la pratique, l’IVG reste fortement limitée dans certains pays. Les médecins peuvent en effet faire appel à la « clause de conscience », qui les autorise à ne pas pratiquer d’acte pouvant heurter leurs convictions éthiques, morales et religieuses. Si le taux de médecins objecteurs de conscience atteint en moyenne 10 % en Europe, il représentait 71 % des praticiens en Italie en 2016, voire 79 % dans la région de Rome (Latium), selon le ministère de la Santé. Résultat : on compterait dans le pays entre 12 000 et 15 000 avortements clandestins par an selon le gouvernement. Des ONG avancent quant à elles le chiffre de 50 000.

Dans un rapport de 2017, le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe pointe également des difficultés d’accès à l’avortement, et/ou des conditions trop restrictives de remboursement, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie, et encore dans de nombreux autres pays européens.

Accès à l’avortement et Covid-19

Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Europe, les services hospitaliers se sont réorganisés pour traiter les patients atteints du coronavirus en priorité. En France le gouvernement prend des mesures pour garantir le droit à l’avortement en période de pandémie, en allongeant notamment le délai légal pour procéder à une IVG médicamenteuse (IMG) jusqu’à neuf semaines d’aménorrhée.

Dans les pays où l’avortement est illégal ou fortement limité, l’accès à des soins est de plus en plus difficile et les gouvernements profitent des situations d’état d’urgence pour faire adopter des lois encore plus restrictives. En réaction, une centaine d’ONG ont lancé un appel le 8 avril 2020 relayé par Amnesty International pour appeler les gouvernements européens à « garantir sans attendre l’accès à l’avortement en temps voulu et en toute sécurité pour les femmes et les jeunes filles en Europe durant la pandémie de COVID-19« .

En Pologne, où le Parlement doit examiner une loi restreignant l’accès à l’IVG, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Dunja Mijatović a exhorté le 14 avril 2020 les parlementaires à rejeter le projet de loi. Ce texte vise à « supprimer la possibilité légale de mettre fin à la grossesse en cas de grave malformation du fœtus, y compris lorsque celle-ci est mortelle« , explique-t-elle dans un communiqué de presse. « Étant donné que presque toutes les interruptions de grossesse qui sont aujourd’hui pratiquées légalement en Pologne relèvent de cette catégorie, le projet de loi – s’il était adopté – aurait pour effet de rendre quasiment illégal l’avortement et de porter gravement atteinte aux droits et à la sécurité des femmes dans le pays« , a alerté Mme Mijatović. Examiné par le Parlement, le texte est pour le moment renvoyé en commission.

En Slovaquie, beaucoup d’hôpitaux ont également cessé de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse à la suite d’une décision gouvernementale « à l’exception de celles qui pourraient sauver des vies, en raison du risque d’infections pendant la pandémie« . Plusieurs ONG ont également réagi à cette décision, ce qui a conduit la médiatrice slovaque à demander au ministre de la Santé de garantir aux femmes un accès à des « avortements sûrs » pendant la crise sanitaire.