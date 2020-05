Le déconfinement, comme un air de revanche pour Anne Hidalgo

C’est une petite musique qu’on entend depuis quelques semaines. Comme un acte de contrition, à bas bruit, de ses contempteurs les plus féroces, ceux qui la surnommaient la « Mère tape-dur » de la capitale et qui, aujourd’hui, battent leur coulpe en sourdine. Le contenu de cet exercice de remords ? Et si elle avait eu raison avant tout le monde ? Si son volontarisme en faveur du vélo à Paris n’était pas tout simplement devenu une évidence ?

La tragédie que vit notre pays, en particulier la « Ville lumière », durement frappée par le virus, nous révèle l’absolue nécessité de passer à l’acte à plus grande échelle. Les récents sondages effectués sur les comportements urbains, définitivement favorables à la conversion au vélocipède, sont là pour témoigner du virage que nous prenons à grande vitesse. Anne Hidalgo avait donc visé juste avant tout le monde ? Elle profite de son avantage actuel pour multiplier les opérations post-confinement en ouvrant plusieurs dizaines de kilomètres de voie publique à l’usage de la bicyclette.

Les raisons de ses choix drastiques ? Elle les martèle depuis toujours. La pollution automobile est une calamité pour la santé des citadins, et pourrait bien provoquer une relance de la propagation du Covid-19, la fameuse deuxième vague que nous craignons tous, du sommet de l’Etat jusque dans nos villages les plus reculés. Celle qu’on vitupérait, il y a encore peu, pour son côté dure-à-cuire, cogneuse latino, marque incontestablement des points dans l’opinion. On la jugeait autoritaire, tranchante, déterminée face au fléau des moteurs thermiques ? Et si c’était devenu une qualité ?Chaque pays fait de son épidémiologiste phare un demi-dieu, et cela en dit long sur nous

La maire de Paris n’a pas le temps de savourer ce genre de petits plaisirs tant le nécessaire déconfinement au compte-gouttes, mis en branle par le gouvernement, provoque des sueurs froides à l’ensemble de nos concitoyens. Anne Hidalgo, curieusement, ne parade pas, ne se pousse pas du col, ne joue pas les furies anti-Macron. La « revenante », au sens d’une forme de retour en grâce, ne clame pas sur tous les toits « Je vous l’avais bien dit ». Au contraire. Elle choisit la posture de la modestie, du dévouement, de l’infirmière tout-terrain, de la « mère de la capitale », penchée au chevet des citoyens les plus fragiles, en relançant le concept du « care », du retour de l’humain dans les comportements politiques. Concept jugé ringard, très has been, il y a encore quelques mois, par les prédicateurs du Nouveau Monde.

Modestie et prudence

Mais pas question de polémiquer ni de fanfaronner. La stratégie d’Anne la coriace, comme de nombreux élus, est d’apparaître comme une force de proposition, de faire dans le pragmatique, dans la simplicité du quotidien. Il manque des masques ? Elle va en distribuer gratuitement plus de deux millions aux Parisiens, par le circuit des pharmacies, et non des grandes surfaces, histoire de rappeler au locataire de l’Elysée que la gestion publique de la santé ne doit pas être abandonnée à n’importe qui. Quand les brasseries et les restaurants ouvriront, ils n’auront pas suffisamment d’espace pour respecter les mesures barrières ? On leur offrira gratuitement des surfaces sur les trottoirs, et pourquoi pas sur des rues devenues piétonnes par nécessité d’hygiène publique. Les enfants repris dans les écoles sont-ils porteurs du virus ? Ils seront tous testés en PCR (test virologique), et les enseignants grâce à la mobilisation des praticiens de la médecine du travail liés à la ville.

Bien sûr, cette séquence inédite, tragique, exceptionnelle à plus d’un titre, pourrait bien favoriser la réélection d’Anne Hidalgo, devenue moins clivante, moins pasionaria, moins radicale. Pour Rachida Dati, sa rivale LR, cela ne fait aucun doute. Alors, elle cogne. L’ancienne garde des Sceaux, sentant le danger, multiplie les salves anti-Hidalgo avec une constance qui frôle l’acharnement. Quand aura lieu le second tour du scrutin municipal où l’immigrée espagnole et la fille d’immigrés maghrébins s’affronteront ? Dans la deuxième semaine de juin ? En septembre ou en octobre ? Anne Hidalgo, sur ce terrain, avance prudemment, même si son entourage juge qu’il ne faut pas traîner, voire de profiter de cette embellie dans l’opinion pour passer au vote au plus vite. Mais sans le hurler sur tous les toits. Anne Hidalgo sait que l’électeur parisien a, pour l’heure, d’autres préoccupations, dont celle, élémentaire, d’échapper aux griffes du virus. Et de passer à la bicyclette. La démocratie peut bien attendre encore quelques semaines…