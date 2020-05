comment Hidalgo veut déconfiner Paris

Par téléconférence depuis son bureau de l’Hôtel de Ville, Anne Hidalgo, maire de Paris, a dévoilé au « Parisien » lundi 4 mai les premières mesures de son plan de déconfinement pour la ville.

La maire de Paris précise notamment les conditions dans lesquelles les écoles et les crèches de la capitale rouvriront, détaille le plan de circulation et de déplacement en voiture et à vélo, opérationnel dès la semaine prochaine, et annonce vouloir étendre les aides aux restaurants et aux cafés jusqu’en septembre. Du côté culturel, elle annonce que Paris Plages et la Nuit blanche auront bien lieu cette année.

Ecoles : un objectif de 10 élèves maximum par classe

Alors qu’elle plaide pour un report de la rentrée en septembre, la maire de Paris annonce être plutôt « sur l’idée d’accueillir le 11 mai tous ceux qu’on accueille déjà depuis le début du confinement, à savoir les enfants des personnels de santé, des pompiers, du personnel municipal, des travailleurs du commerce alimentaire et des services funéraires ».

A partir du 14 mai, il s’agira d’élargir ce dispositif « aux enfants des personnels de la RATP, aux enfants en situation de handicap ou ceux ayant décroché pendant le confinement. Seront aussi prioritaires les grandes sections de maternelle, CP, et CM2 », précise-t-elle.

Mais dans quelles conditions seront accueillis les enfants ? Les mesures de distanciation physique entre les enfants sont « encore à travailler » selon la maire de la ville. Par ailleurs, elle ne retient pas un maximum de 15 élèves par classe, mais préconise de le baisser « autour de 10, voire un peu moins pour les maternelles ».

La cantine sera « de la responsabilité des maires d’arrondissement », même si « une des préconisations est de mettre en place un portage des repas dans les classes ».

Anne Hidalgo plaide également pour la disponibilité des tests PCR pour les enseignants qui le souhaitent, mais également pour les enfants des parents qui le souhaitent.

Pour les crèches, à partir du 12 mai, 200 seront ouvertes, ce qui représente « environ 4 400 places sur les 40 000 que propose la Ville ».

Transports : déploiement massif du vélo

« Il n’est pas question de laisser Paris envahi par les véhicules », affirme Anne Hidalgo. Pour ce faire, « nous allons doubler le nombre de places dans des parkings relais et dans nos parcs de stationnement aux portes de Paris qui seront trois fois plus nombreux », ajoute-t-elle.

Pour un déploiement massif du vélo dans Paris, la maire a annoncé que « des pistes cyclables provisoires seront aménagées le long des lignes de métro les plus fréquentées : la 1, la 4 et la 13. Au total, 50 kilomètres de voies d’habitude réservées aux voitures seront consacrés aux vélos. »

Des aménagements qui pourraient rester d’actualité s’ils s’avéraient efficaces, même après la crise sanitaire.

Des masques et du gel accessibles au plus grand nombre

« J’ai souhaité fournir gratuitement un masque en tissu aux Parisiens, soit 2,2 millions fabriqués par des sociétés françaises. Dès le 11 mai, 259 000 masques en tissu seront disponibles pour les plus de 70 ans. Cette livraison commencera via les mairies d’arrondissement », assure Anne Hidalgo. Les livraisons se succéderont jusqu’au 8 juin dans les pharmacies.

Concernant le gel hydroalcoolique, il devrait être disponible « devant tous les équipements municipaux ». Elle assure aussi avoir travaillé avec la SNCF, la RATP et Vélib pour que des distributeurs soient installés dans les stations et les abribus.

Au sujet du port du masque, Anne Hidalgo invite « tous les Parisiens à en porter un dans la rue » même si elle n’a « pas de moyens juridiques de rendre son port obligatoire ».

Entreprises : renforcement des aides aux PME, commerçants et artisans

Le plan d’aides de 100 millions d’euros annoncé le 12 mars pourrait être prolongé jusqu’en septembre. La maire de la ville prévoit également de mettre en place un dispositif « zéro taxe » « pour les bars et les restaurants, qui se verront exonérés de droits de voirie, des taxes sur les étalages ou les terrasses ».

« Les marchands ambulants seront également exonérés de redevances (6 millions d’euros) tout comme les 13 000 taxis (750 000 euros). La redevance spéciale pour les déchets non ménagers (5 millions d’euros) sera également supprimée », ajoute-t-elle.

Afin de permettre la reprise de la restauration dans de bonnes conditions sanitaires, la maire de la ville plaide pour un élargissement des terrasses « sur l’espace public ». Pour ce faire, « des rues entières pourraient leur être réservées à titre gratuit ».

Enfin, Anne Hidalgo annonce « un fonds d’aides exceptionnelles de 15 millions d’euros pour la culture. Il sera déclenché dès la fin du confinement ». La Nuit blanche sera maintenue et adaptée au contexte sanitaire, tout comme Paris Plages qui prendra une forme allégée. En revanche, la Fête de la Musique ne devrait pas avoir lieu.