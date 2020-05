VIDEO. Vous avez raté la dictée d’Edouard Baer sur France 3 ? La voici (avec le corrigé)

Tester ses connaissances en orthographe en regardant la télévision, c’est possible ! France 3 a lancé, mercredi 6 mai, son programme « Tous prêts pour la dictée ! ». Téléspectateurs et personnalités (dont le comédien Bruno Solo et l’autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu ou encore la chanteuse Marianne James) ont été invités à s’essayer à cet exercice, sur le plateau de la chaîne ou confinés chez eux.

Le texte proposé, un extrait du roman Le Lion de Joseph Kessel, était d’un niveau de troisième et de brevet des collèges. Lue par l’acteur Edouard Baer, cette dictée a été élaborée grâce à un partenariat entre France 3, Lumni et le ministère de l’Education nationale. Si vous avez raté l’émission, vous pouvez refaire l’exercice chez vous grâce à la vidéo en tête de l’article. Vous trouverez ci-dessous le corrigé, avec des explications sur les points qui peuvent être difficiles. On compte sur vous pour ne pas tricher et n’oubliez pas : l’important est de progresser !