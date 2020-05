Vidéo. Comment les entreprises préparent le retour des salariés ?

4m2 par salarié, le recours au télétravail, des masques et des horaires décalés… A Épernay, dans la Marne, l’entreprise Smurfit Kappa, spécialisée dans les emballages, n’a pas eu besoin de recourir au chômage partiel. Elle a pu, très tôt, mettre un certain nombre de mesures en place, grâce à l’expérience d’une usine du groupe en Italie, touchée par l’épidémie. « Cela nous a permis de bénéficier de toutes les expériences et les difficultés qu’ils ont rencontrées. Et on a pu dupliquer une organisation qui s’adapte à notre site de production ».

Les mesures prises par cette entreprise sont à peu près le reflet de ce qui attend chaque site, usine, commerce ou bureau qui souhaite reprendre une activité le 11 mai. Les salariés devront également se laver régulièrement les mains et désinfecter leurs postes de travail. Le ministère du Travail a publié sur son site un protocole national de déconfinement pour les entreprises, où toutes ces mesures sont détaillées.

A Clermont-Ferrand, une entreprise spécialisée dans la remise en état de matériel ferroviaire a misé sur les horaires décalées pour éviter un afflux de personnes en même temps sur le site. « On a organisé des équipes postées très tôt, à 5 heures du matin, pour réduire les risques de fréquentation » explique ainsi Thierry Cézard, directeur des Ateliers de Construction du Centre.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a toutefois précisé que certaines initiatives n’étaient pas possibles. Ainsi, les entreprises ne sont pas autorisées à mener des campagnes de dépistage du coronavirus auprès de leurs salariés, comme certaines prévoyaient de le faire. Elle a expliqué également que la prise de température n’est pas une obligation. Un salarié a le droit de refuser, car cela s’apparente à une intrusion sur le domaine de la santé.