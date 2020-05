« Sommes-nous prêts à des restrictions de nos libertés dans l’espoir de protéger notre santé ? »

Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire est actuellement en discussion au Sénat, et de nouvelles dispositions sont prévues avec la sortie du confinement le 11 mai. Qu’est-ce qui vous semble le plus problématique en termes de menace des libertés publiques ?

Nous trouvons d’abord que le processus est extrêmement rapide : les règles de droit commun permettent déjà de répondre à de nombreuses situations d’urgence. Pourquoi se précipiter autant pour adopter un régime dérogatoire ? Il y a aussi un problème de compréhension. Le texte est très flou, de nombreux articles restent obscurs. Quel recours sera possible face à une mise en quarantaine ? Face à une violation du secret médical ? Si nous, professionnels du droit, ne comprenons pas les dispositions que le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre, qu’en est-il du citoyen ? En tant qu’avocats, notre rôle est d’alerter la population : dans quelle mesure sommes-nous prêts, en connaissance de cause et de manière éclairée, à consentir à des restrictions de nos libertés fondamentales dans l’espoir de protég

