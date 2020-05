Diamètre (en mm) : 25,75 Epaisseur (en mm) : 2,20 Masse (en g) : 8,50 Forme : ronde Couleur : blanc (anneau extérieur) et jaune (partie centrale) Composition : cupro-nickel (anneau extérieur) et trois couches – laiton de nickel, nickel, laiton de nickel – (partie centrale) Tranche : gravure en creux sous de fines cannelures

Diamètre (en mm) : 23,25

Epaisseur (en mm) : 2,33

Masse (en g) : 7,50

Forme : ronde

Couleur : jaune (anneau extérieur) et blanc (partie centrale)

Composition : laiton de nickel (anneau extérieur) et trois couches – cupro-nickel, nickel, cupro-nickel (partie centrale)

Tranche : lisse et cannelée en alternance