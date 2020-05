le Plexiglass, matériau clé dans les commerces

Le recours au Plexiglass est de plus en plus utilisé afin de préparer le retour à l’activité. Comme barrière de protection, il est devenu un outil indispensable pour beaucoup d’entreprises qui souhaitent séparer les espaces de travail ou encore mettre une barrière entre clients et employés. Le gérant d’un pressing à Paris a ainsi lui aussi mis en place des protections en Plexiglass avant la réouverture du 11 mai. « Ça rassure le client et ça rassure le personnel aussi », indique-t-il. La protection lui a coûté 80 euros. Il a également investi dans des visières pour ses onze magasins parisiens.

Il a passé commande auprès d’une entreprise qui en temps normal fabrique des panneaux publicitaires, et qui s’est reconvertie à la fabrication d’objets en Plexiglass. « On a 20 à 30 commandes par jour. Une banque nous a demandé 220 Plexiglass d’un coup pour équiper tous les guichets », précise Antoine Benoist, dirigeant de Pub Benoist. L’activité est telle que les fournisseurs de matière première ont du mal à suivre, et le prix du Plexiglass a augmenté sur le marché.

Le

Les autres sujets du