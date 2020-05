 Daouda garde les buts et l'ambition

Kassaly Daouda est le gardien de but du Niger

Il est le joueur le plus capé de l’histoire du Mena

Il compte grappiller quelques sélections sur la route du Qatar

Un vent de jeunesse souffle sur le Niger. Il y a trois ans, la sélection U-17 a créé l’exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie, Inde 2017 marquant la première apparition d’une sélection nigérienne sur la scène mondiale. Ces jeunes talents âgés aujourd’hui de 20 ans frappent à la porte des A et laissent entrevoir un bel avenir pour ce pays jusqu’à présent peu représenté lors des grands rendez-vous.

« Comparé au Nigeria, au Sénégal, au Cameroun ou à la Côte d’Ivoire, c’est vrai que le Niger n’est pas tant un pays de football. Cela dit, nous avons tout de même des joueurs qui ne se débrouillent pas trop mal. Nous avons toujours été capables d’exploits en compétition. Et des jeunes talents laissent présager le meilleur pour l’avenir de la sélection », confirme Kassaly Daouda au micro de FIFA.com

Nom : Kassaly Daouda

Né le : 19 août 1983 à Niamey (Niger)

Club : Katsina United (Nigeria)

Poste : Gardien de But

Sélections : 70

Une légende à écrire

Cette prophétie ne vient pas de n’importe qui…. Daouda est un véritable mythe au pays. L’indéboulonnable gardien du Mena compte plus de 70 sélections et cumule 18 années de carrière internationale. On l’a notamment vu briller lors des Coupes d’Afrique des Nations de la CAF 2012 et 2013, « ses meilleurs souvenirs en sélection. » Et si l’équipe du Niger tend effectivement à se rajeunir, le gaillard d’1m91 ne se sent pas particulièrement poussé vers la sortie malgré ses 36 ans. Bien au contraire.

« Être le joueur le plus capé de l’histoire de ma sélection est une immense fierté pour moi. Et je compte bien grappiller encore quelques sélections », explique-t-il. « Je ne mesure pas vraiment ce que j’ai apporté au football nigérien, mais certains de mes coéquipiers en sélection m’appellent ‘la légende’. Cela veut peut-être bien dire quelque chose ! »

Cela veut effectivement dire beaucoup. Par son expérience et ses qualités sur la ligne de but, Kassaly a encore des choses à apporter. Brillant, il l’a encore prouvé en novembre dernier, dans un match qualificatif à la prochaine CAN, ne cédant que sur un penalty de Franck Kessié face à la redoutable Côte d’Ivoire.

« Physiquement, c’est plus facile pour un gardien de but de jouer les prolongations. Et mentalement, l’envie et le plaisir sont toujours intactes, pourquoi donc arrêter ? », lance Daouda, qui évolue dans le compétitif championnat nigérian, à Katsina United. « Porter le maillot du Niger reste une immense fierté pour moi. Malgré toutes ces sélections, la chair de poule est toujours la même lorsque j’entends l’hymne. »

Cap sur le Qatar

Cela tombe bien, quelques rencontres internationales pointent à l’horizon, et pas des moindres. Le Niger va en effet disputer dans quelques mois le deuxième tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Le Mena se trouve dans un Groupe A relevé où l’attendent l’Algérie et le Burkina Faso, « deux gros morceaux » selon les termes même de Daouda, mais aussi Djibouti, « que le Niger connaît moins, mais dont il faudra évidemment se méfier ».

Selon toute vraisemblance, ces rendez-vous devraient donc se faire en présence de Daouda : « J’y compte bien ! Si on m’appelle, je répondrai présent. La perspective est tentante », avoue-t-il avant de conclure : « Et puis j’ai la relève à préparer ! »





Fifa