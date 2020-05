WorldCupAtHome : l'acte de naissance de Ronaldinho, le jour de gloire de Thuram

Les fans ont choisi quatre autres matches pour #WorldCupAtHome

Coupe du Monde : France – Croatie (1998) et Brésil – Belgique (2018)

Coupe du Monde U-17 : Brésil – Ghana (1997) et Coupe du Monde Féminine : États-Unis – Japon (2015)

Après le coup de génie d’un tout jeune Lionel Messi le week-end dernier, vous allez pouvoir continuer à découvrir de rares séquences des plus grandes vedettes du ballon rond grâce à notre #WorldCupAtHome. Ce week-end, rendez-vous sur notre chaîne pour voir Ronaldinho à l’œuvre alors qu’il n’a que 17 ans, en finale de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 1997. Les fans ont décidé sur Twitter de revivre certaines des plus belles rencontres des éditions 1998 et 2018 de la Coupe du Monde de la FIFA™, la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ et, pour la première fois, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 1997.

Ce week-end, Ronaldinho va offrir à la Seleçao son premier titre de champion du monde U-17. C’est le moment de le voir offrir un récital au cours des 90 minutes de jeu, vendredi. C’est bien en finale d’Égypte 1997 que le futur vainqueur de la Coupe du Monde s’est révélé aux yeux du monde. Samedi, vous pourrez aussi revoir l’intégralité d’une rencontre à suspense de la Coupe du Monde de l’année suivante et surtout les deux seuls buts de Lilian Thuram avec la France face à la Croatie en demi-finale de France 1998. Dimanche, la Belgique vous régale. En Russie, les joueurs de Roberto Martinez vont surprendre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2018.

Lundi, c’est Carli Lloyd qui s’offre un triplé avec la rediffusion intégrale de la finale de Canada 2015. Vous pourrez ainsi revoir les Stars and Stripes dominer le Japon et décrocher leur troisième titre à la Coupe du Monde Féminine et leur premier depuis la magnifique promo 1999.

Le programme du week-end (FIFATV sur YouTube)

Vendredi 20h00 CET : Brésil – Ghana – Égypte 1997, finale

Samedi 18h00 CET : France – Croatie – France 1998, demi-finale

Dimanche 18h00 CET : Brésil – Belgique – Russie 2018, quart de finale

Lundi 20h00 CET: États-Unis – Japon – Canada 2015, finale

Les fans peuvent se joindre aux discussions sur #WorldCupAtHome via Twitter, en suivant @FIFAWorldCup et @FIFAWWC, et accéder à un vaste éventail de vidéos et d’archives sur FIFA.com et FIFATV sur YouTube.

Vous avez raté des rediffusions de #WorldCupAtHome ?

À regarder en intégralité : France – Brésil (France 2019)

À regarder en intégralité : Belgique – Japon (Russie 2018)

À regarder en intégralité : Allemagne de l’Ouest – Pays-Bas (Italie 1990)

À regarder en intégralité : Brésil – Argentine (Pays-Bas 2005)

À regarder en intégralité : Allemagne – Brésil (Chine PR 2007)

À regarder en intégralité : Allemagne – Brésil (Corée/Japon 2002)

À regarder en intégralité : Argentine – Angleterre (France 1998)

À regarder en intégralité : Allemagne – Italie (Allemagne 2006)

À regarder en intégralité : Brésil – États-Unis (Allemagne 2011)

À regarder en intégralité : Allemagne – Angleterre (Afrique du Sud 2010)

À regarder en intégralité : Allemagne – Mexique (Russie 2018)

À regarder en intégralité : Argentine – Allemagne de l’Ouest (Mexique 1986)

À regarder en intégralité : Allemagne – Suède (États-Unis 2003)

À regarder en intégralité : Pays-Bas – Mexique (Brésil 2014)

À regarder en intégralité : France – Argentine (Russie 2018)

À regarder en intégralité : Nigeria – Italie (États-Unis 1994)

À regarder en intégralité : États-Unis 2-0 Allemagne (Canada 2015)

À regarder en intégralité : Portugal 3-3 Spain (Russie 2018)

À regarder en intégralité : Brésil 0-1 Argentine (Italie 1990)

À regarder en intégralité : Brésil 0-1 France (Allemagne 2006)

À regarder en intégralité : Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ | Le film officiel

À regarder en intégralité : États-Unis 0-0 Chine PR (5-4 tab) (États-Unis 1999)

À regarder en intégralité : Brésil 1-1 France (3-4 tab) (Mexique 1986)

À regarder en intégralité : Pays-Bas 2-1 Brésil (Afrique du Sud 2010)

À regarder en intégralité : Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ | Le film officiel

À regarder en intégralité : Angleterre 1-2 États-Unis (France 2019)

À regarder en intégralité : Spain 1-5 Pays-Bas (Brésil 2014)

À regarder en intégralité : Coupe du Monde de la FIFA 2018™ | Le film officiel









Fifa