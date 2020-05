posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @gregdenice, et merci de nous suivre. Pour l’instant, les cartes de France du déconfinement, publiées depuis jeudi, sont établies à partir de deux critères : la fréquentation des services d’urgence pour « suspicion » de Covid-19 et les capacités hospitalières régionales en réanimation. A compter du 11 mai, une nouvelle carte doit être publiée, enrichie d’un troisième critère : la capacité en tests dans chaque département et de détection des cas contacts. Vous pouvez consulter la dernière version de la carte du déconfinement, mise à jour hier, sur notre article.

: Bonjour FI et merci pour la qualité de votre travail. Il me semblait qu’en plus des 2 cartes fournies il devait avoir une carte de la capacité de test par départements. Avez vous des infos la dessus ?

: Bonjour @SymptômesCovid. En cas de symptômes (toux, fièvre…), vous devez appeler votre médecin. Si les signes s’aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé(e), appelez le 15. Restez chez vous et limitez les contacts avec les membres de votre foyer. Toutes ces recommandations sont détaillées dans cette vidéo du ministère de la Santé. Je vous souhaite un prompt rétablissement.

: Bonjour FI. J’ai depuis 3 jours des symptômes du Covid-19 (température à 38,5 ; maux de tête, difficultés respiratoires), que dois-je faire ? Me rendre chez mon médecin traitant ? De plus je vis avec mon conjoint qui a repris le travail en présentiel hier ; il ne présente aucun symptôme. Quelles mesures doit-il prendre ? Un grand merci pour votre travail et votre réponse, je n’ai que 22 ans mais j’ai une santé fragile, je suis inquiète…

: Bonjour @JourJ (et bien ce n’est pas pour aujourd’hui). Il va falloir vous armer de patience. La mise en ligne de la plateforme de remboursement, attendue début mai, a été repoussée. Selon mes confrères du Parisien, le site devrait être prêt vers le 20 mai. Il vous permettra de vous faire rembourser votre abonnement Navigo pour le mois d’avril et les premiers jours de mai.

: Qu’en est-il du remboursement de la mensualité du pass Navigo pour le mois d’avril 2020 ?

: Bonjour à toutes et tous. J-6 avant le déconfinement. Je suis avec vous toute la journée pour répondre à vos questions sur le coronavirus et l’après-11 mai.

: Bonjour à tous les deux ! Anne Hidalgo avait effectivement promis 500 000 masques livrés fin avril. Elle s’est exprimée à ce sujet sur LCI ce matin, expliquant qu’un « lot de 500 000 masques tissus vont être proposés dès cette semaine par les maires d’arrondissements. Ils sont en train de les recevoir ».

: La maire de Paris n’avait-elle pas également promis de fournir un masque à tous les Parisiens avant le 11 mai ? Il lui reste moins de 6 jours maintenant !

: Qu’est-ce qui s’est passé avec la distribution de masques promises par la Maire de Paris pour la fin avril ?