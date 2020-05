La pneumonie est une pathologie grave, qui reste la septième cause de mortalité en France. D’où provient cette infection respiratoire ? Certaines personnes sont-elles plus à risque de la développer ? Quel est le traitement le plus adapté ? Existe-t-il un vaccin pour la prévenir ? Les éclairages du Pr Bruno Housset, pneumologue.





Sante magazine