WorldCupAtHome | France – Brésil (France 2019)

• Le Brésil a donné des sueurs froides à l’équipe hôte à France 2019

• Un huitième de finale à rebondissement, conclu par une volée d’Amandine Henry en prolongation

• Un classique à ne pas manquer ce lundi 4 mai

Les Bleues ont survolé la phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, confirmant ainsi leur statut de favorites du tournoi. Les choses se sont compliquées à l’orée du deuxième tour, quand elles ont affronté le Brésil de l’irrépressible Marta.

Il s’en est ensuivi un duel équilibré, qui a vu les Canarinhas dominer en première période, tandis que la France montait en puissance au fil de la rencontre. Les deux sélections ont multiplié les occasions en prolongation, jusqu’à ce qu’une reprise de volée sur coup franc de la capitaine française, Amandine Henry, envoie les hôtes en quarts de finale.

Cette semaine, le programme de #WorldCupAtHome s’achève par l’un des chocs les plus passionnants de France 2019. Ne manquez pas sa rediffusion sur YouTube le lundi 4 mai à 20h00 CEST et revivez d’autres grands matches de Coupe de Monde grâce à cette playlist.

Participez !

• Rendez-vous sur FIFATV sur YouTube pour France-Brésil (France 2019) à 20h00 CEST le lundi 4 mai. Pendant le match, prenez part à la conversation dans le chat en direct.

• Accédez à une couverture plus complète encore, y compris des vidéos exclusives, sur nos chaînes Instagram, Facebook et Twitter.

• Échangez avec nous et les autres fans sur les réseaux sociaux à l’aide de #WorldCupAtHome.

• Immédiatement après le match, votez pour votre Moment du Match sur Twitter.





