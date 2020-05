les cantines scolaires face au casse-tête des distances sanitaires

Il y a encore beaucoup d’inquiétudes avant l’ouverture des écoles lundi 11 mai, notamment au sujet des cantines scolaires qui doivent repenser et réorganiser les repas des enfants. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, c’est un casse-tête pour le maire, si bien qu’il a décidé que les enfants mangeraient dans leurs classes respectives. « Ils seront disposés de façon à respecter les gestes barrière », assure l’élu, qui réfléchit à utiliser autrement le réfectoire de 250 places.

« Si on a plus de 30% des enfants, il faudra enlever le mobilier et aménager des classes pour accueillir les enfants », explique Étienne Lengereau. Le nombre d’enfants présents est donc une donnée fondamentale, et les réunions à la mairie s’enchaînent pour tenter d’être prêts le jour J. L’option de paniers repas froids, servis en barquette individuelles, semble privilégiée.