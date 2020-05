Jean-Michel Blanquer, un ministre en galère

Il nous attend en bras de chemise au bout de la cour déserte de l’hôtel de Rochechouart. Ce 3 mai, l’accueil, comme toujours, est chaleureux, et l’attaque, comme souvent, un peu sportive. Le ministre de l’Education nationale n’apprécie guère la tonalité globale du moment : cette « incapacité à se faire confiance », « problème réitéré de la société française ». Et son corollaire : la propension des commentateurs à se délecter des failles supposées de l’Etat, alors que le « phénomène inédit, historique, gravissime », auquel nous sommes confrontés, « mériterait un peu plus de hauteur de vue et de sens de la cohésion ». Jean-Michel Blanquer, donc, est agacé.

Un agacement que nous avons déjà cru déceler mardi 28 avril, lors de la présentation par Edouard Philippe de son plan de déconfinement. A la tribune de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ton aussi grave que pédagogue, démontrait l’étendue de son sens politique. Sur son siège, contraint au mutisme, Blanquer semblait ronger son frein. Et pour cause : en une heure de discours, Philippe n’aura pas cité une seule fois son nom, lui qui doit pourtant gérer le retour en classe de 12 millions d’élèves et de 800 000 enseignants. Pire, le Premier ministre a exprimé son soutien aux « directeurs d’école, parents d’élève, collectivités locales qui trouveront ensemble, avec pragmatisme, les meilleures solutions » en éjectant le ministère de ce tour de table. Comme si la République jacobine était devenue subitement une sorte d’Allema

Pour lire les 90 % restants,

profitez de l’offre à 1€ pour 3 mois sans engagement.