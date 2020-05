Christian Drosten alerte sur une deuxième vague du Covid-19

Ce lundi 4 mai, la majorité des écoles outre Rhin ré-ouvrent leurs portes. Selon les régions, les règles différent, mais beaucoup de petits Allemands retournent en classe. Malgré toutes les précautions prises, un homme se consume d’inquiétude: Christian Drosten, 48 ans. « Je tire la sonnette d’alarme, les enfants pourraient être aussi contagieux que les adultes », avertit le médecin le plus célèbre du pays, qui conseille Angela Merkel, et dont le podcast « Das Coronavirus-Update » (mise à jour) rassemble depuis fin février plusieurs fois par semaine quelque 15 millions d’auditeurs. Virologue, chef de service à la Charité, le grand hôpital de Berlin Est, « Doktor Corona » comme on le surnomme, a publié le 29 avril une étude montrant « combien le rôle des enfants reste incertain dans la propagation de la maladie ». Il appelle, « dans le doute, à la plus grande prudence ».

Père des tests de détection du Covid-19

Le quadragénaire est d’autant plus écouté, -et invité aux talk show de la télévision-, qu’il s’exprime dans un allemand simple, clair et précis, qu’il reste toujours calme et qu’il est archi-légitime. C’est lui qui a inventé le test de diagnostic du SRAS en 2003. Et c’est lui, surtout, qui a impulsé la politique massive de tests en Allemagne, au moment de l’arrivée du Covid-19. Il raconte: « nous sommes dans une situation particulièrement bonne, parce que nous avons travaillé très tôt sur les tests de diagnostic.

Dès la fin janvier, tous les hôpitaux et cliniques de Berlin connaissaient la procédure. Dans la foulée, elle a été transmise à l’ensemble des laboratoires indépendants, qui sont devenus la force vive de ce diagnostic de masse. Mi-février, toute l’Allemagne était capable de faire des diagnostics à grande échelle et pendant tout le mois de mars les capacités n’ont cessé d’augmenter. » Aujourd’hui, le pays mène 500.000 tests par semaine, et pourrait si nécessaire monter jusqu’à 780.000.

Conseiller de la chancelière

Résultat, ce lundi, le pays compte, selon la très sérieuse université Johns Hopkins un peu moins de 6.000 morts, contre près de 25.000 en France, et son taux de transmission de la maladie est un des plus bas d’Europe. Initiateur de cette performance, Christian Drosten jouit d’une popularité hors normes. Début avril, le tabloïd Bild Zeitung l’a classé numéro un des scientifiques dans lesquels les Allemands ont le plus confiance. Il conseille le ministre de la Santé Jens Spahn et la chancelière, dont, dit-il, il apprécie « l’esprit scientifique, la rigueur et la façon qu’elle a de comprendre des séries de données ». Revers de la médaille, sa prudence en a fait la bête noire de certains lobbies. Il a même reçu des menaces de mort… « Je suis le méchant qui met l’économie à l’arrêt », soupire-t-il.

Lire aussiCovid-19 : Pourquoi l’Allemagne s’en sort tellement mieux que nous

Il a pourtant pris le parti de dire sa peur « d’une deuxième vague encore plus violente ». Il craint « une baisse de la vigilance en mai et juin », « de nouvelles chaînes de contamination », « une situation qui pourrait devenir incontrôlable ». En guise de contre-exemple, il cite volontiers la France qui a connu des journées « catastrophiques ».

Amorcé il y a quinze jours, le déconfinement dans son pays l’angoisse, aussi à cause de la réouverture des galeries marchandes: « les magasins de moins de 800 m2 a le droit de reprendre leurs affaires. Ce que font ceux des centres commerciaux, qui attirent un monde fou! » Soucieux que l’Allemagne « puisse perdre le bénéfice de son avance », « peu convaincu » que le virus puisse disparaître avec les beaux jours, le docteur Drosten prévient: « le succès de l’Allemagne est fragile, ne prenons pas de risques inutiles ».