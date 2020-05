Pour 20% des Français, Sarkozy ferait mieux que Macron face à la crise, selon un sondage

Alors que le confinement est censé toucher à sa fin le 11 mai prochain, la cote du gouvernement reste stable. Selon un sondage Ifop pour le « Journal du Dimanche », 39% des Français font confiance au gouvernement pour gérer la crise liée au Coronavirus, un chiffre stable pour la troisième semaine consécutive mais seize points inférieurs à celui obtenu mi-mars. La confiance des personnes interrogées dans le gouvernement pour gérer la crise est ainsi passée de 55%, les 19 et 20 mars, à 39% ce dimanche, selon cette étude.

« C’est la fin de l’hémorragie », note Frédéric Dabi, de l’Ifop. Mais « il n’y a pas eu d’effet Philippe alors que son intervention a été regardée par 11 millions de personnes. Il n’a pas réussi à projeter les Français dans un monde d’après rassurant. »

L’Ifop a également testé la cote d’autres personnalités politiques. Feraient-elles mieux qu’Emmanuel Macron face à la crise, si elles étaient au pouvoir ? Interrogés, 20% des sondés estiment que Martine Le Pen ferait mieux que le chef de l’Etat, ex-aequo avec l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.

Selon cette enquête, suivent ensuite Jean-Luc Mélenchon (15%) et Xavier Bertrand (13%). François Baroin, François Hollande, Ségolène Royal, Yannick Jadot, ou encore Gérard Larcher ne dépassent eux pas les 10%.

Les sondés sont toutefois aussi 41% à juger que la présidente du Rassemblement national ferait moins bien que le chef de l’État, un chiffre qui monte à 43% pour le leader des Insoumis. Enfin, ils sont 22% à penser que Nicolas Sarkozy ferait moins bien que l’actuel chef de l’Etat.

L’étude été menée auprès d’un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas, de 1.019 personnes, âgées de 18 ans et plus, et interrogées par questionnaire auto-administré en ligne du 29 au 30 avril 2020, avec une marge d’erreur 1,4 et 3,1.