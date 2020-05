« L’objectif, c’est le déconfinement dès le 11 mai », affirme Castaner

Saluant « l’engagement des Français », Christophe Castaner a rappelé dimanche 3 mai que l’objectif est un déconfinement « dès le 11 mai », avec des contraintes de circulation. « Notre objectif est clair, net, précis : c’est le déconfinement (…) dès le 11 mai », a déclaré le ministre de l’Intérieur au Grand jury RTL/Le Figaro/LCI.

« Nous allons l’atteindre, j’en suis convaincu, parce que les Français ont fait des efforts significatifs depuis le début du confinement et je n’imagine pas une seconde qu’ils lèvent leur engagement et que du coup, ils fassent courir un risque collectif à chacun. »

Le ministre de l’Intérieur a souligné que « ce que l’on observe ces derniers jours, c’est qu’il y a plus de monde dans la rue mais quand nous faisons des contrôles, ce que nous constatons c’est que ce sont des gens qui sont en situation régulière, qui ont bien rempli leur attestation ».

« On est sur le même niveau de contrôle et on a moins de monde qui aujourd’hui se déplacent sans attestation et en dehors des clous. Il y a eu 19 millions de contrôles depuis le début du confinement, un million de procès verbaux et les deux tiers sont pour des gens qui ne remplissaient pas l’attestation. Si vous ramenez ça à la totalité de la population française et à la période concernée, c’est assez peu », selon le ministre.

Les Parisiens « exilés » peuvent rentrer

Les Français, et notamment les Parisiens, qui seraient confinés loin de leur domicile, ont la possibilité de rentrer dès maintenant, selon le ministre.

« Quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir (…) Ils ont la possibilité de rentrer à leur domicile principal pour reprendre une activité professionnelle ou pour scolariser les enfants », a-t-il dit, sous condition d’avoir « rempli une attestation de retour à son domicile, motif familial impérieux ».

Après le 11 mai , « on a pris une limite, 100 km qui permet aux gens de pouvoir se déplacer (…) mais au fond si on veut combattre le virus il ne faut pas se déplacer », a-t-il estimé.

Interrogé sur la possibilité d’assouplir ces règles dans les régions classées vertes, il a répondu que « si vous pensez qu’on peut libérer totalement la circulation et ne pas respecter les règles dans cette région au motif que c’est une région verte, je peux vous dire qu’en deux semaines elle sera rouge ».

Vacances d’été : « Il est nécessaire d’attendre »

En ce qui concerne les vacances, le ministre a estimé que « faire des projections à dix semaines n’est pas sérieux ». « On a fixé des échéances : le 11 mai et le 1er juin », a-t-il rappelé.

« Il est nécessaire aujourd’hui d’attendre ces étapes-là avant de se projeter à l’été. Il y aura des vacances cet été mais elles ne seront peut-être pas identiques à celles qui étaient l’habitude de certains. »

Quant à la fermeture des plages, « elle vise à empêcher que certains fassent 300 km au mois de mai pour aller sur une plage », a-t-il estimé.

« Le confinement est un effort que les Français n’avait jamais subi, il peut y avoir un effet soupape avec le déconfinement le 11 mai et à ce moment, considérer qu’“en mai fais ce qu’il te plait”. Eh bien non, on ne vivra pas demain comme on vivait avant le Covid (…) nous lèverons les règles progressivement si nous gagnons ensemble contre le Covid. »

Municipales : deux tours en septembre ?

Le second tour des élections municipales « devra se faire au plus tard en juin », a rappelé Christophe Castaner. Mais, si cela n’était pas possible, ses services travaillent sur « une hypothèse » de deux tours « fin septembre » pour les seuls conseils municipaux non élus.

« La règle a été votée par la loi du 23 mars, nous devons présenter le 23 mai au Parlement un rapport sur l’état sanitaire de notre pays et sur le sentiment, l’analyse du conseil scientifique qui dira s’il pense qu’on peut réunir le second tour dans 5.000 des 35.000 communes qui n’ont pas élu la totalité de leurs élus lors du premier tour, au mois de juin. »

« L’élection devra se faire au plus tard au mois de juin, soit le 21 soit le 28. Nous prendrons la décision avec le Parlement », a-t-il précisé.

Toutefois, le ministre a demandé en parallèle à ses services « de travailler sur un texte de loi pour, si nous ne pouvons pas faire l’élection du second tour au mois de juin, fixer avec le Parlement une nouvelle date pour le premier et le second tour dans les communes qui n’auraient pas élu leurs conseils municipaux ».

« J’ai travaillé sur une hypothèse fin septembre, mais ce n’est qu’une hypothèse. »

Pour les équipes municipales déjà élues, le ministre de l’Intérieur souhaite que leur installation se fasse « le plus vite possible ». Là encore, il attend le rapport du conseil scientifique sur les modalités mais « fin mai, début juin pourrait être un bon objectif », selon lui.