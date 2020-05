un entreprise passe de l’impression numérique à la production de plexiglass

Une ambiance chaleureuse et un esprit convivial pour des retrouvailles qui s’annoncent émouvantes. Dès la semaine prochaine, une famille et des résidents d’un Ehpad de Meurthe-et-Moselle vont pouvoir se retrouver dans des espaces individuelles grâce à des structures réalisées en carton alvéolaire, entièrement sécurisées, équipées d’une vitre en plexiglass. Un projet monté en quelques jours par une entreprise de Nancy.

« On reste sur quelque chose qui s’intègre parfaitement dans l’espace, et qui permet d’avoir une visite sympathique. Bien sûr, il y a la présence de la vitre, mais au moins, on peut reprendre un vie à 90% normale« , explique Bruno Keppi, le dirigeant de Graphik. S’adapter à la crise, c’est le défi que s’est donnée son entreprise, spécialisée dans l’impression numérique.

