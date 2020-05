Et maintenant… que vais-je faire !

Pour sûr, nous vivons une époque surprenante. Comme vous, Covid 19 oblige, je suis confiné, mais à la campagne, un jardin, des fruitiers, des volailles et des occupations à la pelle ! Je reconnais, en ce sens, être un privilégié et je plains de tout mon coeur ceux qui sont confinés à plusieurs dans un appartement. Cette épreuve imposée à tous, aura révélé la fragilité de l'espèce humaine en même temps que sa petitesse face aux éléments microscopiques qui tuent et sèment la panique (…)

–

Politique







Source link