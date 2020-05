Aujourd’hui 1er mai 2020, à 14 h 35, l’armée ukrainienne a tiré à l’arme légère sur le village de Spartak, blessant mortellement une civile de 65 ans. Des tirs qui ont eu lieu au lendemain de la réunion (inutile) des ministres des Affaires étrangères du Format Normandie. L’armée ukrainienne bombarde les zones résidentielles de la RPD et tue une civile Durant le mois d’avril l’armée ukrainienne a violé 377 fois le cessez-le-feu, et tiré plus de 4 000 (…)

