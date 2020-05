Si les indicateurs médicaux sont favorables, le déconfinement sera progressif à partir du 11 mai et adapté localement en fonction du nombre de cas Covid-19 identifiés et du taux d’occupation des services hospitaliers. Une carte des départements rouges ou verts selon ces critères a été établie et sera actualisée jusqu’au 7 mai, date à laquelle chaque département connaîtra sa catégorie et donc les mesures à appliquer.





Sante magazine