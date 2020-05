Qu'il est bon, de voir ainsi revenir le printemps… Tandis que l'humanité parle de mort, humaine, physique, économique, de la société, la nature elle explose de vie et se renouvelle encore, année après année… Ici et là, ce que certains appellent mauvaises herbes, et ravageurs, ailleurs appelés auxiliaires, resurgissent. Qu'il est satisfaisant de voir cette herbe pousser, le liseron s'en enlacer, les limaces le dévorer, ces pucerons noirs s'acoquiner des fèves semées (…)

–

Citoyenneté







Source link