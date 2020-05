Joe Biden dément les accusations de viol d’une ancienne collaboratrice

Quasi assuré d’être investi par le Parti démocrate en vue de l’élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis, Joe Biden a formellement démenti vendredi 1er mai les accusations de viol d’une ancienne collaboratrice, remontant aux années 1990.

« Ces [allégations] ne sont pas vraies. Cela n’est jamais arrivé », a affirmé dans un communiqué l’ancien vice-président de 77 ans. Ce démenti est intervenu avant même son interview programmée dans l’émission matinale « Morning Joe », sur MSNBC. « Ce n’est jamais, jamais arrivé », a-t-il martelé.

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade:

“No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5

— MSNBC (@MSNBC) May 1, 2020