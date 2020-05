Décès de l’acteur Irrfan Khan

Un cœur invaincu © 2007 Peter Mountain / Plan B Entertainment / Paramount Vantage / Paramount Pictures France

L’acteur indien Irrfan Khan est décédé avant-hier à Mumbai des suites d’un cancer. Il était âgé de 53 ans. Ces quinze dernières années, Khan comptait parmi les acteurs indiens les plus recherchés par le cinéma hollywoodien. Alors qu’il avait également un certain succès dans les productions locales, le public international le connaît surtout pour ses participations à des succès critiques et populaires comme Slumdog Millionaire de Danny Boyle, L’Odyssée de Pi de Ang Lee et Jurassic World de Colin Trevorrow. En 2013, il a connu un succès insoupçonné dans un premier rôle avec The Lunchbox de Ritesh Batra, sélectionné à la Semaine de la critique au Festival de Cannes.

Malgré un petit rôle de cinéma tout au début de sa carrière dans Salaam Bombay de Mira Nair, Caméra d’or au Festival de Cannes en 1988, Irrfan Khan avait passé la première dizaine d’années à travailler pour la télévision. Il avait même fini par se lasser de ses rôles sans attrait particulier et était sur le point de changer de voie, quand il a décroché le rôle principal dans The Warrior de Asif Kapadia, BAFTA du Meilleur Film britannique en 2003. Dès lors, il s’était essentiellement consacré aux films de cinéma, en majorité indiens, tout en apparaissant ponctuellement dans des productions internationales comme Un nom pour un autre de Mira Nair, Un cœur invaincu du Michael Winterbottom et A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson.

Son cachet international était monté d’un cran supplémentaire grâce à son interprétation du commissaire maléfique dans Slumdog Millionaire de Danny Boyle, Oscar du Meilleur Film en 2009. Après plusieurs films indiens restés sans distribution en occident, Khan s’était définitivement imposé en tant qu’acteur indien par défaut pour les producteurs hollywoodiens, à travers sa participation à The Amazing Spider-man de Marc Webb, L’Odyssée de Pi de Ang Lee – Oscar du Meilleur réalisateur en 2013 – , ainsi qu’ultérieurement Jurassic World de Colin Trevorrow et Inferno de Ron Howard.

Or, espérons que le public français et étranger se souviendra avant tout d’Irrfan Khan pour son interprétation fort touchante dans The Lunchbox de Ritesh Batra, dans lequel il joue un homme solitaire, ramené à une vie plus active grâce à un échange épistolaire par boîtes de déjeuner interposés. La même année, en 2013, il avait tenu un autre rôle principal dans Le Secret de Kanwar de Anup Singh.

Irrfan Khan a été nommé à l’Independent Spirit Award du Meilleur acteur dans un second rôle en 2008 pour Un nom pour un autre. L’année suivante, il avait gagné le prix du Meilleur ensemble de la Screen Actors Guild américaine pour Slumdog Millionaire.

