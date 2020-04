posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Ce qu’il faut savoir

Multiplier les consultations pour finaliser le plan de déconfinement. Après les maires et les préfets, Edouard Philippe rencontre, jeudi 30 avril, les partenaires sociaux. Le gouvernement est engagé dans un jeu d’équilibriste : relancer la vie économique et sociale dans le pays à partir du 11 mai, sans déclencher une deuxième vague de contaminations au nouveau coronavirus. Chaque jour, franceinfo vous aide à y voir plus clair grâce à l’opération #OnVousRépond. Voici les réponses à vos interrogations du jeudi 30 avril.

Des masques en vente chez les buralistes. Après les pharmacies, c’est au tour des bureaux de tabac de proposer des masques en tissu « grand public ». Deux millions d’unités ont été commandés. Lavables entre « 10 et 15 fois », ces masques en tissu seront vendus « aux alentours de 5 euros », selon la confédération des buralistes.

Le plan de déconfinement soumis aux partenaires sociaux. Edouard Philippe doit échanger jeudi avec les syndicats et le patronat sur les délicates modalités de déconfinement. « Il faut qu’un maximum de Français reprennent le travail », a averti mercredi Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie. De son côté, Emmanuel Macron doit se pencher sur la situation outre-mer.

La France entre en récession. Le produit intérieur brut (PIB) français a chuté de 5,8% au premier trimestre 2020, selon une estimation de l’Insee. Du jamais-vu depuis 1949 et le début des estimations trimestrielles. Cette chute de l’activité « est principalement liée à l’arrêt des activités non essentielles dans le contexte de la mise en place du confinement à partir de la mi-mars », explique l’Insee.