« La mise en danger des patients, s’il apparaissait qu’elle puisse être provoquée par des traitements non validés scientifiquement, pourrait justifier dans ces circonstances la saisine du directeur général de l’ARS pour demander une suspension immédiate de l’activité de ces médecins. » (communiqué de l’ordre des médecins du 23 avril 2020). Je reviens sur le professeur Didier Raoult et l’hydroxychloroquine, et plus généralement ce que j’ai (…)

–

Santé







Source link