Edouard Philippe, le Père Fouettard du déconfinement

En vendant à l’Assemblée nationale son plan de déconfinement en pointillé, farci de trous dans la raquette, chargé de dangers multiples et variés, concocté à la va-vite pour répondre à l’imperium présidentiel de la date du 11 mai, Edouard Philippe a été héroïque dans l’exercice de l’autoflagellation. Les erreurs du gouvernement ? C’est lui. L’obéissance aveugle aux scientifiques aussi paumés que les politiques ? C’est encore lui. Même Jean-Luc Mélenchon, pourtant peu suspect de tendresse à son encontre, a quasiment fait l’éloge de l’esprit de sacrifice de ce Premier ministre tout entier dévoué à son nouveau rôle de « martyr de la macronie ».

« Attendre le 11 mai pour mettre en place les tests, cela n’a pas de sens ! »

Epuisé par ses semaines de combat, bafouillant parfois son texte, « Ed le bourreau de travail » a prononcé un mea culpa digne d’un mameluk de Napoléon, offrant son corps et sa carrière politique aux Français à qui il a confié une mission sacrée : faire preuve de civisme et ne pas trop attendre de l’Etat en état de catalepsie avancée. Son nouveau credo ? « Aide-toi, le ciel t’aidera », ou dit plus crûment, « Français, pour vous procurer des masques, pour échapper au virus galopant, démerdez-vous. »

Un incroyable aveu de faiblesse

Car, tout le monde l’a compris, le pays ne peut plus continuer à rester les bras croisés. Cette historique et irréelle « grève générale », imposée sous la contrainte par l’Etat, sans autre revendication que celle de sauver notre peau et celle des habitants de notre pays, doit prendre fin au plus vite, sous peine d’un effondrement bien plus dévastateur que le Covid-19 lui-même. Brrr… De quoi vous renvoyer aux pires scénarios catastrophe, dystopiques, selon l’expression des nouveaux maîtres des fictions télévisées. Edouard Philippe ne plaisantait pas quand il évoquait le risque d’un « écroulement » de notre société. De quoi faire frémir les plus blasés. Alors, Français, Françaises, devenez les artisans de votre destin, fabriquez vous-mêmes les outils de votre sauvegarde, faites de la couture-cocooning, du sur-mesure, de la dentelle, du prêt-à-protéger.Où sont les masques ? Le scandale d’une pénurie

Cet incroyable aveu de faiblesse a de quoi surprendre tant la France s’enorgueillit d’être le modèle social le plus évolué, le plus protecteur au monde. Or, paradoxe, notre nation, en période de « guerre virologique » – l’expression, certes, est un peu forte, mais on s’en approche -, est incapable de fournir gratuitement à chaque citoyen l’élément le plus élémentaire pour le protéger : le masque.

Une impréparation assumée

Comment un Etat digne de ce nom est-il fragilisé au point de ne pas garantir cette sécurité élémentaire ? A écouter les ministres incapables de préciser le prix des nouveaux masques vendus en pharmacie ou, dit-on, dans les bureaux de tabac, lieux réputés pour leur action déterminée en faveur de la santé publique, on se frotte les yeux devant tant d’impréparation, pour ne pas dire d’amateurisme. Or, c’est ce que ce Premier ministre a assumé crânement devant des parlementaires ébahis et inquiets.

Les dessous de « l’opération déconfinement »

Terrible paradoxe : le macronisme, syncrétisme du néo-libéralisme technocratique et d’un jacobinisme coincé aux entournures, est incapable de choisir entre ces deux options. Un coup, l’Etat est omniprésent, un coup il se planque. Or, le moment où il doit assurer sa toute puissance, pour protéger le peuple d’un fléau mortel par une mesure simple et efficace, il est aux abonnés absents, traîne des pieds, apparaît pusillanime et sans ressort. C’est un peu ce que le visage d’Edouard Philippe exprimait à la tribune de la représentation nationale : une forme de lassitude, mais aussi d’impuissance. En acceptant de jouer les bouc émissaires, de porter le chapeau de cette impuissance, certes avec des pieds de plomb, l’ancien maire du Havre a pris un risque ; celui de ne pas passer l’été à Matignon, tant ce pouvoir a besoin d’un nouveau souffle. Mais sans doute est-il le premier à avoir besoin de prendre l’air.