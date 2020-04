WorldCupAtHome : Génie précoce et dénouements tardifs

Les fans ont voté pour les prochains matches #WorldCupAtHome

Coupe du Monde : Allemagne de l’Ouest – Pays-Bas (1990) et Belgique – Japon (2018)

Coupe du Monde U-20 : Brésil – Argentine (2005) et Coupe du Monde Féminine : France – Brésil (2019)

Une fois de plus, #WorldCupAtHome propose aux fans de football du monde entier de revivre l’avènement des plus grandes stars de la planète. Le programme de la semaine sera l’occasion de visionner des images rares : 90 minutes d’exploits de Lionel Messi, alors âgé de 17 ans, en Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pays-Bas 2005™. Les fans qui se sont exprimés sur Twitter ont eu envie de remonter le temps pour redécouvrir quelques classiques d’Italie 1990 et de Russie 2018, pour ce qui est de la Coupe du Monde de la FIFA™. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ est également à l’honneur, tout comme – et c’est une première – la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2005.

Dès vendredi, les amateurs de beau jeu pourront assister avec curiosité aux premiers coups d’éclat de Lionel Messi sur la scène internationale. Sa performance spectaculaire en demi-finale de la Coupe du Monde U-20 a fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Le but d’anthologie inscrit par la Pulga avait lancé l’Argentine sur la voie de la finale et, surtout, d’un nouveau sacre mondial. La Coupe du Monde prendra le relais samedi et dimanche, avec un duel sous haute tension disputé en 1990 par la RFA et les Pays-Bas. Le lendemain, nous vous proposerons l’un des matches les plus intenses et les plus indécis de Russie 2018 : le huitième de finale entre la Belgique et le Japon.

Lundi, la dernière édition de la Coupe du Monde Féminine sera à son tour sous le feu des projecteurs, à l’occasion d’une confrontation mémorable entre la France, pays hôte du tournoi, et le Brésil, qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu’au bout de la prolongation.

Le programme du week-end (FIFATV on YouTube)

Vendredi 20h00 CET : Brésil – Argentine, demi-finale de Pays-Bas 2005

Samedi 18h00 CET : Allemagne de l’Ouest – Pays-Bas, huitième de finale d’Italie 1990

Dimanche 18h00 CET : Belgique – Japon, huitième de finale de Russie 2018

Lundi 20h00 CET : France – Brésil, huitième de finale de France 2019

Les fans peuvent se joindre aux discussions sur #WorldCupAtHome via Twitter, en suivant @FIFAWorldCup et @FIFAWWC, et accéder à un vaste éventail de vidéos et d’archives sur FIFA.com et FIFATV sur YouTube.

