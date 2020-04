posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Ce qu’il faut savoir

Ecoles, travail, transports… Le Premier ministre Edouard Philippe dévoile, mardi 28 avril, le plan de déconfinement du gouvernement. Alors que plusieurs pays européens préparent également la levée des mesures drastiques imposées pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement français doit éclairer les zones d’ombre qui persistent en vue du 11 mai. Chaque jour, franceinfo vous aide à y voir plus clair grâce à l’opération #OnVousRépond. Voici les réponses à vos interrogations du mardi 28 avril.

Suivez son discours sur franceinfo et France 2. A partir de 13h45, France 2 et franceinfo canal 27 diffuseront, en direct et en intégralité, la présentation par le Premier ministre ainsi que les questions des différents groupes parlementaires. Les annonces du chef du gouvernement sont également à suivre sur l’application mobile et le site franceinfo.fr.

L’opposition s’élève contre le plan de déconfinement. Le député de La France insoumise Adrien Quatennens a dénoncé mardi sur franceinfo l’« improvisation générale » d’Emmanuel Macron. Le chef de file des députés Les Républicains Damien Abad a quant à lui affirmé que la droite s’abstiendrait « massivement » ou « voterait contre ».

Une hausse historique du chômage. Au mois de mars, le nombre de chômeurs a augmenté de 7,1% sur un mois. Il s’agit de « la hausse mensuelle la plus forte observée », selon la Dares. Elle est « liée à une baisse brutale des embauches à cause du confinement », d’après Muriel Penicaud, dans une interview au Parisien. « Il n’y a pas de vague massive de licenciements en France. Le chômage partiel fonctionne », défend la ministre du Travail.